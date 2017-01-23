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Усиление ветра и снег: прогноз погоды в Амурской области на 26 января

Усиление ветра и снег: прогноз погоды в Амурской области на 26 января
Фото: Dog Pack

В Амурской области 26 января в большинстве районов пойдет снег – от слабого до умеренного. Ночью в отдельных районах ожидается туман, днем будет облачно. Из-за усиления ветра местами прогнозируют слабую метель.

Подует юго-восточный ветер, днем – с переходом на северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду с порывами ночью до 11 метров в секунду, днем – до 15 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 18-23 градусов, местами – до 28-33. Днем термометры покажут 11-16, местами по северу – 21-26 градусов ниже нуля.

В Благовещенске в этот день будет облачно, как и по всей области, ожидается снег. Ночью будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем ветер перейдет на северо-западный и увеличит скорость до 8-13 метров в секунду. Температура ночью опустится до 17-19 градусов, днем – до 11-13, сообщают синоптики амурского Гидрометцентра.

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#погода

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    1 час назад

    верните Котэ, это был ваш фирменный знак

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    55 минут назад

    А для чего такая новость? Прогноз погоды у вас выше на странице.

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