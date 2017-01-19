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Киношники разыграли клиентов магазина, спрятав героиню фильма «Звонок» в телевизоре (видео)

Киношники разыграли клиентов магазина, спрятав героиню фильма «Звонок» в телевизоре (видео)
Фото: youtube.com

Кинокомпания Paramount Pictures решила пощекотать нервы посетителям нью-йоркского магазина бытовой техники, устроив розыгрыш в стиле хоррор. Актрису, загримированную под проклятую девочку из серии фильмов ужасов «Звонок», спрятали за одним из множества телеэкранов, транслировавших эту картину. Об этом пишет «Лента.ру».

Видеозапись розыгрыша опубликована на YouTube-канале студии.

На кадрах видно, что продавец-консультант рассказывает посетителям магазина о достоинствах телевизоров, потом отвлекается на что-то и оставляет клиентов одних. Как раз в это время на всех экранах начинает транслироваться фрагмент фильма «Звонок», и из телевизора, стоящего в нижнем ряду, начинает вылезать реальная «мёртвая» девочка.

Реакция посетителей – самая бурная. Кто-то пугается сильнее, кто-то поменьше, но сохранить невозмутимость не удаётся никому.

Подобную акцию Paramount Pictures устроила не просто так. 1 февраля этого года на экраны выйдет фильм «Звонки» – приквел хоррора «Звонок 2». Режиссёром выступил Ф. Хавьер Гутьеррес. Действие картины разворачивается за 30 лет до событий, показанных в первой части. Создатели расскажут о детстве главного антагониста серии, девочки Самары Морган, а также о происхождении таинственной видеокассеты, после просмотра которой умирали люди.

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#кино #США #торговля #юмор

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