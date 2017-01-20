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Пожар в Мазановском районе оставил без крова семью

Пожар в Мазановском районе оставил без крова семью
Фото: Михаил Пивень

В селе Красноярово Мазановского района сильный пожар временно оставил без крова многодетную семью. Пара с четырьмя детьми до весны будет жить у родственников. Самому маленькому ребёнку около года, старшему – 17 лет.

Пожар в частном одноэтажном доме на улице Фирсова случился около полудня. На месте работали семь огнеборцев с тремя единицами техники. Через 13 минут было ликвидировано открытое горение.

В результате пожара огнём повреждены дом и веранда изнутри по всей площади. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются.

«Семья приличная, четверо детей. Дом сгорел не полностью, но жить там сейчас, конечно, нельзя, внутри сожжено. До весны семья будет жить у своих родственников. Деньги выделит администрация района, 50 тысяч рублей, сельсовет – около 20-30-ти, закупят пиломатериалы со скидкой», – рассказал ИА «Амур.инфо» глава Мазановского района Михаил Пивень. По его словам, детям купят необходимую одежду.

К помощи подключились и односельчане. Они в социальных сетях распространяют призыв о помощи, делятся информацией и готовы помочь деньгами.

«Краснояровцы, кто может, давайте поможем», – пишут местные жители.

«Внимание! Вчера сгорел дом семьи Степуры Владимира! Дети и взрослые живы! Всем желающим помочь, поскольку карты хозяев дома сгорели, сообщаю номер карты отца хозяйки сгоревшего дома – Владимир Иванович Яськов 6390 0203 9003 1146 27. Всякая помощь нужна-всякая помощь важна!» – написал местный преподаватель.

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#пожары #происшествия

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