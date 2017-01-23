В Новокиевском Увале столкнулись два отечественных автомобиля

В 09:20 в Новокиевском Увале Мазановского района произошло ДТП. Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, при проезде нерегулируемого перекрёстка столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем ГАЗ. В результате ДТП женщины-пассажиры ГАЗа 1968-го и 1970 годов рождения получили травмы.

Еще одна авария случилась в 15:20 на 22 километре автодороги подъезда к Свободному в Свободненском районе. Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla Levin, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса Daewoo и столкнулся с ним. Водитель и пассажир 1993 года рождения с травмами доставлены в лечебное учреждение.

В 17:00 в Благовещенске в районе дома № 174/2 по улице Театральной водитель 1978 года рождения, находясь за рулем Nissan Cube в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Honda Insight и врезался в него. Водитель 1981 года рождения с автомобиля Honda Insight доставлен в больницу, сообщает амурская Госавтоинспекция.

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