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25января
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В Кузбассе босс сломал челюсть подчинённому за отказ работать в обеденное время

В Кузбассе босс сломал челюсть подчинённому за отказ работать в обеденное время
Фото: vse42.ru

Начальник транспортного предприятия в городе Топки Кемеровской области сломал своему подчинённому челюсть, не пожелавшему работать во время обеденного перерыва. На руководителя организации заведено уголовное дело, передаёт VSE42.Ru.

По данным следствия, начальник местного предприятия пришёл к слесарю с просьбой срочно выполнить поручение в обеденное время.

Однако подчинённый ответил отказом, резонно заметив, что имеет право на перерыв. При этом просьбу шефа мужчина выполнять не отказывался: он заверил, что сделает всё чуть позже. Начальнику не понравилось, что ему перечат, вспыхнул конфликт – сначала словесный, а затем дошло и до рукоприкладства. Под влиянием эмоций руководитель организации ударил «нерадивого» работника кулаком по лицу. Медики диагностировали у пострадавшего двусторонний перелом нижней челюсти. Сейчас слесарь находится на больничном.

«После заключения медицинской экспертизы о характере нанесённых повреждений сотрудники транспортной полиции примут процессуальное решение. По предварительной оценке, в действиях начальника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», – рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет, либо принудительными работами на такой же срок, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трёх лет.

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#здоровье #происшествия #работа

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Комментарии
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  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    12 минут назад

    ох уж эти начальники - рукамиводители! Надо помогать своим а не травить

  • АКВ

    АКВ
    1 минута назад



    двусторонний перелом нижней челюсти



    Да тут не один раз ударил, наверное. А начальники, они сейчас такие))))

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