В Кузбассе босс сломал челюсть подчинённому за отказ работать в обеденное время

Фото: vse42.ru

Начальник транспортного предприятия в городе Топки Кемеровской области сломал своему подчинённому челюсть, не пожелавшему работать во время обеденного перерыва. На руководителя организации заведено уголовное дело, передаёт VSE42.Ru.

По данным следствия, начальник местного предприятия пришёл к слесарю с просьбой срочно выполнить поручение в обеденное время.

Однако подчинённый ответил отказом, резонно заметив, что имеет право на перерыв. При этом просьбу шефа мужчина выполнять не отказывался: он заверил, что сделает всё чуть позже. Начальнику не понравилось, что ему перечат, вспыхнул конфликт – сначала словесный, а затем дошло и до рукоприкладства. Под влиянием эмоций руководитель организации ударил «нерадивого» работника кулаком по лицу. Медики диагностировали у пострадавшего двусторонний перелом нижней челюсти. Сейчас слесарь находится на больничном.

«После заключения медицинской экспертизы о характере нанесённых повреждений сотрудники транспортной полиции примут процессуальное решение. По предварительной оценке, в действиях начальника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», – рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет, либо принудительными работами на такой же срок, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трёх лет.

Просмотров всего: 212

#здоровье #происшествия #работа

распечатать