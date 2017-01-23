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Несколько районов Благовещенска остались без света

Несколько районов Благовещенска остались без света
Фото: www.moytambov.ru

В среду, 25 января, в первой половине дня без электроснабжения остались несколько районов Благовещенска. Читатели Амур.инфо сообщали, что свет был отключен на улицах Шевченко, Горького, Театральной, Октябрьской и других. На улицах не работали светофоры.

В пресс-службе ДРСК корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что в первой половине дня произошло аварийное отключение на подстанции «Сетевая». Аварийная бригада ведет работу по восстановлению, после 11 часов началось подключение населения к электроснабжению. Причина аварии устанавливается.

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#ЖКХ #происшествия #энергетика

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