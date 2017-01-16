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Число жертв лавины, накрывшей отель в Италии, выросло до 16 человек

Число жертв лавины, накрывшей отель в Италии, выросло до 16 человек
Фото: tgcom24.mediaset.it

Число жертв лавины, сошедшей на итальянский отель Rigopiano в горном регионе Абруццо, увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о девяти постояльцах отеля, которым посчастливилось выжить под завалами и дождаться помощи спасателей. Последний выживший был спасен утром в субботу, 21 января. 13 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, поэтому число жертв ещё, вероятно, возрастёт.

Пресс-секретарь местной спасательной службы Альберто Майоло сообщил, что специалистам с помощью экскаваторов удалось проникнуть в центральную часть пострадавшего здания, где они и обнаружили тела последних жертв.

«Следуя логике, надежды найти выживших угасают, но мы продолжаем поиски и стараемся делать это как можно быстрее», – сказал Майоло.

Как сообщало Амур.инфо, трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италиа произошла вечером в прошлую среду, 18 января. В момент, когда случилось ЧП, в гостинице находились около 35 человек. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, последовавшие за ними. Вчера прошли первых похороны жертв трагедии.

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#природа #происшествия

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