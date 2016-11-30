Школьный выпускной для амурчанки вылился в уголовные дела

Фото: epochtimes.ru

В Амурской области мама одного из выпускников обвиняется в хищении денег и покушении на мошенничество. Женщине на общем родительском собрании доверили собирать деньги для проведения последнего звонка и выпускного вечера.

Жительница Константиновского района 1963 года рождения собрала с родителей больше 130 000 рублей. Но выяснилось, что по факту она потратила только около 50 тысяч рублей, оставшуюся сумму использовала в личных целях. В частности, она погасила кредит.

Кроме того, обвиняемая сообщила родителям, что для входа в кафе требуется дополнительная сумма денег, но оплачивать услуги кафе обвиняемая не намеревалась. Об этом узнали родители выпускников, женщине в итоге пришлось вернуть часть средств.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела, которые соединили в одно производство.

В настоящий момент расследование окончено, материалы переданы в суд, сообщает амурское управление МВД России.

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