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Сегодня, 11:40 2

Школьный выпускной для амурчанки вылился в уголовные дела

Школьный выпускной для амурчанки вылился в уголовные дела
Фото: epochtimes.ru

В Амурской области мама одного из выпускников обвиняется в хищении денег и покушении на мошенничество. Женщине на общем родительском собрании доверили собирать деньги для проведения последнего звонка и выпускного вечера.

Жительница Константиновского района 1963 года рождения собрала с родителей больше 130 000 рублей. Но выяснилось, что по факту она потратила только около 50 тысяч рублей, оставшуюся сумму использовала в личных целях. В частности, она погасила кредит.

Кроме того, обвиняемая сообщила родителям, что для входа в кафе требуется дополнительная сумма денег, но оплачивать услуги кафе обвиняемая не намеревалась. Об этом узнали родители выпускников, женщине в итоге пришлось вернуть часть средств.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела, которые соединили в одно производство.

В настоящий момент расследование окончено, материалы переданы в суд, сообщает амурское управление МВД России.

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#закон #школа

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Комментарии
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  • В. Гаринский

    В. Гаринский
    1 час назад

    Надолго её чадо запомнит этот выпускной.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Банальщина. Думал, что весёлое будет в статье.

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