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ЦРУ ещё в 1948 году признало Степана Бандеру террористом

ЦРУ ещё в 1948 году признало Степана Бандеру террористом
Фото: tvzvezda.ru

Рассекреченные неделю назад документы ЦРУ свидетельствуют о том, что американские спецслужбы еще 70 лет назад сформировали чёткое мнение касательно украинских националистов. В увидевших свет бумагах, в частности, без обиняков утверждается, что Степан Бандера являлся террористом. Об этом пишет «Русская планета» со ссылкой на ТРК «Звезда».

«Степан Бандера, который с начала своей политической карьеры действовал против России и Польши, – вероятно, наиболее значимый на Украине лидер националистов наряду с Андреем Мельником. Он был членом террористической организации ОУН и участвовал в убийстве Бронислава Перацкого, министра внутренних дел Польши», – цитирует текст документа телерадиокомпания «Звезда».

ОУН – Организация украинских националистов (запрещена в РФ).

В общей сложности Центральное разведупраление США рассекретило 13 миллионов страниц документов. Архив относится к 1940-1990 годам и содержит материалы о войне в Корее и Вьетнаме, действиях американской разведки в годы холодной войны и программе по изучению НЛО и пришельцев.

В настоящее время документы доступны в Сети, а также в спецтерминалах в Национальном архиве в Мэриленде.

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#криминал #политика #США

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