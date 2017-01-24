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Под Свободным при столкновении УАЗа с самосвалом погибли три пассажира, водитель госпитализирован

Под Свободным при столкновении УАЗа с самосвалом погибли три пассажира, водитель госпитализирован

В результате столкновения УАЗа с самосвалом, которое случилось вечером 24 января под Свободным, погибли все пассажиры, находившиеся во внедорожнике. Трое человек скончались на месте происшествия, водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», автокатастрофа произошла на трассе Свободный – Шимановск, нa третьем километре выезда из Cвoбoднoгo, aвтoмoбиль УAЗ вpeзaлcя в cтoявший нa дopoгe бeз включенныx oгнeй caмocвaл SHAANXI.

Полицейские по признакам преступления возбудили уголовное дело. Полицейские установили, что у самосвала произошла поломка двигателя, водитель которого в момент столкновения отсутствовал – он отправился за запчастями на другом транспорте. Грузовик стоял на проезжей части с отключенными световыми приборами.

По предварительной информации, водитель УАЗа двигался в сторону Свободного. В салоне машины находились три пассажира. При движении автомобиль столкнулся со стоящим грузовиком, который, по всей видимости, водитель не заметил из-за отключенных фар.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • Alex2304

    Alex2304
    5 часов назад

    Водитель не заметил из за отключенных фар. Новость в стиле АИ-уаз въехал в заднюю часть грузовика, там и не может быть фар.

  • Graf1977

    Graf1977
    5 часов назад

    достали эти мудаки на самосвалах постоянно бросающие их на проезжей части в темное время или двигающиеся без габаритных сигналов, на объездной около Свободного где газовый завод строят и на федералку в районе углегорска это у них в порядке вещей

  • В. Гаринский

    В. Гаринский
    4 часа назад

    Фар то там действительно нет, а вот подфарники аварийной сигнализации есть, но, по видимому, не были включены; кроме того в таких случаях необходимо выставить знак аварийной остановки, что, видимо, также не было сделано. Но если на дороге не было атмосферных явлений, ухудшающих видимость (тумана), или дыма, то у водителя УАЗа нет смягчающих обстоятельств.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    3 часа назад

    А если он все же выставил аварийку, а в сми просто об этом не пишут потому что не знают? Что тогда? Думаю самому водителю грузовика тоже сейчас хоть в петлю лезь. страшное горе, умысла тут ни у кого не было. И да - такое может случиться везде!

  • Zimbabwe

    Zimbabwe
    3 часа назад

    Прочитала два раза и не поняла, УАЗа двигался с выключенными фарами, или всё же, автор статьи имеет в виду аварийные сигналы самосвала.

  • Бунтарь

    Бунтарь
    1 час назад

    В. Гаринский

    Фар то там действительно нет, а вот подфарники аварийной сигнализации есть, но, по видимому, не были включены; кроме того в таких случаях необходимо выставить знак аварийной остановки, что, видимо, также не было сделано. Но если на дороге не было атмосферных явлений, ухудшающих видимость (тумана), или дыма, то у водителя УАЗа нет смягчающих обстоятельств.



    Не вы, часом, новость писали? Что такое "подфарники аварийной сигнализации"?

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    26 минут назад

    Alex2304

    Водитель не заметил из за отключенных фар. Новость в стиле АИ-уаз въехал в заднюю часть грузовика, там и не может быть фар.



    Так мож у УАЗа были отключены фары?



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