Под Свободным при столкновении УАЗа с самосвалом погибли три пассажира, водитель госпитализирован

В результате столкновения УАЗа с самосвалом, которое случилось вечером 24 января под Свободным, погибли все пассажиры, находившиеся во внедорожнике. Трое человек скончались на месте происшествия, водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», автокатастрофа произошла на трассе Свободный – Шимановск, нa третьем километре выезда из Cвoбoднoгo, aвтoмoбиль УAЗ вpeзaлcя в cтoявший нa дopoгe бeз включенныx oгнeй caмocвaл SHAANXI.

Полицейские по признакам преступления возбудили уголовное дело. Полицейские установили, что у самосвала произошла поломка двигателя, водитель которого в момент столкновения отсутствовал – он отправился за запчастями на другом транспорте. Грузовик стоял на проезжей части с отключенными световыми приборами.

По предварительной информации, водитель УАЗа двигался в сторону Свободного. В салоне машины находились три пассажира. При движении автомобиль столкнулся со стоящим грузовиком, который, по всей видимости, водитель не заметил из-за отключенных фар.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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