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У замглавы УМВД по Приморью – бывшего амурчанина Шамратова – ФСБ ведёт обыск

У замглавы УМВД по Приморью – бывшего амурчанина Шамратова – ФСБ ведёт обыск
Фото: deita.ru

У главного полицейского следователя Приморского края работают представители Следственного комитета и регионального Управления ФСБ. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на деловой портал «Золотой мост».

По предварительной информации, в настоящее время правоохранители ведут обыск в кабинете у замглавы УМВД по Приморскому краю – начальника Следственного управления УМВД по Приморскому краю Ильи Шамратова. Цель и причина обыска пока не разглашается.

Полковник юстиции Илья Шамратов, как и начальник УМВД по Приморскому краю, генерал-майор полиции Николай Афанасьев, являются выходцами из Амурской области.

Шамратов возглавляет следственное управление УМВД России по Приморскому краю с 28 сентября 2013 года. Ранее он прошёл путь от начальника следственного управления при УВД Благовещенска Амурской области до заместителя начальника Восточно-Сибирского УВД на транспорте МВД России – начальника следственного управления. С ноября 2010 года по сентябрь 2013 года Шамратов занимал должность заместителя начальника Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Летом 2016 года ИА «Дейта» писало о том, что возглавляющий следственное управление полковник Шамратов стал самым высокооплачиваемым полицейским Приморья.

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#происшествия #российская власть

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Комментарии
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  • Борис82

    Борис82
    2 минуты назад

    Подзапопал Илюша, освоился в чужом огороде и давай жрать в три горла. Поделом.

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