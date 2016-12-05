В Благовещенском роддоме роженица лежит в коме

В среду, 25 января, ИА «Амур.инфо» стало известно, что некоторое время в Благовещенском городском роддоме женщина лежит в коме. По имеющейся информации, после родов ей ввели лекарство, которое вызвало анафилактический шок.

Женщина родила 20 января. Роды были естественными. Ребёнка, здорового мальчика весом 3 900 граммов, выписали.

«После родов женщине вкололи антибиотик цефтриаксон. Произошла остановка сердца в результате анафилактического шока. Восемь минут сердце не билось, констатировали клиническую смерть. После восьмой минуты сердце удалось запустить, но дыхание не восстановилось. Женщина лежит в реанимации под искусственной вентиляцией лёгких. Состояние крайне тяжёлое, в коме», – сообщил ИА «Амур.инфо» источник в роддоме.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», утром в роддоме состоялось экстренное совещание.

Редакция связалась с главным врачом роддома Максимом Борзуновым. Он сообщил, что за информацией нужно обратиться в министерство здравоохранения региона.

Амур.инфо отправило в ведомство официальный запрос.

Просмотров всего: 5696

#здоровье #происшествия

распечатать