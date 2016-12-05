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В Благовещенском роддоме роженица лежит в коме

В Благовещенском роддоме роженица лежит в коме

В среду, 25 января, ИА «Амур.инфо» стало известно, что некоторое время в Благовещенском городском роддоме женщина лежит в коме. По имеющейся информации, после родов ей ввели лекарство, которое вызвало анафилактический шок.

Женщина родила 20 января. Роды были естественными. Ребёнка, здорового мальчика весом 3 900 граммов, выписали.

«После родов женщине вкололи антибиотик цефтриаксон. Произошла остановка сердца в результате анафилактического шока. Восемь минут сердце не билось, констатировали клиническую смерть. После восьмой минуты сердце удалось запустить, но дыхание не восстановилось. Женщина лежит в реанимации под искусственной вентиляцией лёгких. Состояние крайне тяжёлое, в коме», – сообщил ИА «Амур.инфо» источник в роддоме.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», утром в роддоме состоялось экстренное совещание.

Редакция связалась с главным врачом роддома Максимом Борзуновым. Он сообщил, что за информацией нужно обратиться в министерство здравоохранения региона.

Амур.инфо отправило в ведомство официальный запрос.

Просмотров всего: 5696

#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    бррр

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 часа назад

    Пора сажать

  • pirana

    pirana
    1 час назад

    что то в городском роддоме стало опасно рожать. и какая же альтернатива у нас? Перинаталка? там как то тоже были случаи... Что с нашей медициной...

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Судя по отзывам на форумах (под оптимистичным описанием препарата), вколотый роженице антибиотик испытывают на пациентах. Почему врачи не обращают внимание на жалобы тех, кто его принимает, непонятно. http://www.tiensmed.ru/news/post_new3792.html

  • Дуshка

    Дуshка
    1 час назад

    pirana

    что то в городском роддоме стало опасно рожать. и какая же альтернатива у нас? Перинаталка? там как то тоже были случаи... Что с нашей медициной...



    в Перинатальный центр так просто не попасть

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Анафилактический шок может раз виться у любого. И на любой препарат- если вы не кололи его ранее и не знаете реакцию на него. И не важно- где угодно это может случиться. В поликлинике, в частном центре, в роддоме, в больнице.

  • Виктория Победа

    Виктория Победа
    1 час назад

    Реакцию организма на препарат обязаны проводить, а потом колоть, и нечего спрашивать у пациента-есть реакция или нет, глупый вопрос, да у меня может и не было реакции на те препараты которые кололись ранее, а на тот что уколят-будет. А вообще в гор.роддоме пара наводить порядок, причем оооооочень серьезный порядок.Сколько должно умереть матерей и детей еще?

  • Парус

    Парус
    1 час назад

    Ничего не обязаны проводить. С чего вы взяли? Есть какой то приказ? Тогда ссыль киньте.Это обычный антибиотик. Есть препараты- где обязаны- у них указано в инструкции. И не факт- что человек может не дать реакцию на пробу, а выдать ее на полную дозу. Никто не знает как ваш организм отреагирует. Вы же когда таблетки новые начинаете пить никакую "реакцию" не проверяете. А на что надеетесь? Или откусываете и ждете? Вот так и при уколах.

  • ksave

    ksave
    58 минут назад

    Это уже не первый случай за январь этого года. https://news.tut.by/society/528828.html

  • ksave

    ksave
    57 минут назад

  • Юнити

    Юнити
    36 минут назад

    А у меня в связи с этой новостью возник такой вопрос: зачем всем подряд колоть после родов антибиотики? перестраховка?

  • Натали Б.

    Натали Б.
    22 минуты назад

    Конечно перестраховка...

  • Юстина

    Юстина
    18 минут назад

    Скорейшего выздоровления женщине!

  • Ташка

    Ташка
    17 минут назад

    Медицинской тайны уже нет, понимаю? Щас все данные в интернет выкладывают по тем кто заболел/сем заболел/куда впал? Щас еще и ФИО напишут, вообще, персональные данные охраняют как-нибудь?

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    13 минут назад

    такая реакция на лекарства может быть при любых обстоятельствах, так как это не предсказуемая особенность организма.

    Хватит кошмарить мамашек. У меня знакомая начала переживать. Зачем мы вообще на адреналине пытаемся построить хорошее общество?

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    1 минута назад

    Нет тут ничего что могло бы врачебную тайну поставить под сомнение. Вы сначала изучите что это. Такие обстоятельства неприменно должны опубликовываться. И закон о персональных данных никак не нарушен. Вопрос в том почему этот случай вообще произошёл, мы не все знаем о наличии аллергических реакций своего организма на препараты. И никаких исследований почему то не проводят, прежде чем вколоть.

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