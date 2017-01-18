61-летний актёр и режиссёр Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

Фото: ibtimes.com

У известного американского актёра и режиссёра 61-летнего Мела Гибсона и его возлюбленной, 26-летней писательницы Розалинд Росс, родился сын. Если для молодой мамы это первый ребёнок, то Гибсон испытал радость отцовства уже в девятый раз. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на People.

Всего у Гибсона семь детей от первого брака с Робин Мур (одна дочка и шесть сыновей), а также ещё одна дочь от непродолжительной, но скандальной связи с русской пианисткой Оксаной Григорьевой.

Как уточняет издание, младенцу уже дали имя – Ларс Джерард Гибсон. Малыш весом 2 килограмма 400 граммов появился на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса в воскресенье, 22 января.

«Родители очень счастливы. Розалинд уже дома, и вся семья собралась вокруг неё», – рассказал официальный представитель актёра.

Впервые Мел Гибсон вывел свою новую возлюбленную в свет в мае прошлого года – пара предстала перед публикой на красной ковровой дорожке 69-го Каннского кинофестиваля в рамках премьеры боевика Жан-Франсуа Рише «Кровный отец», где Гибсон сыграл главную роль. Мел и Розалинд познакомились в 2015 году, когда Росс пришла устраиваться на работу в продюсерскую компанию Гибсона Icon Productions.

Мел Гибсон – австралийский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус» (1996) за режиссуру драмы «Храброе сердце». Почётный офицер ордена Австралии.

Последний фильм режиссёра и актёра – «По соображениям совести» – получил 3 номинации на премию «Золотой глобус» (ни в одной не победил) и 6 – на «Оскар» (результаты станут известны в феврале).

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