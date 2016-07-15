Фонд «Петропавловск» прекращает раскопки Албазинского острога

На месте самого первого русского поселения на Амуре – Албазинского острога – прекращаются археологические исследования. Фонд «Петропавловск», который финансировал «Албазинскую экспедицию» в течение шести лет, объявил о завершении археологических исследований на этом месте.

Дальнейшая деятельность фонда будет направлена преимущественно на социальную работу с сотрудниками группы «Петропавловск» и развитие территорий, где расположены предприятия компании, сообщает пресс-служба «Албазинской экспедиции».

Сейчас ведется работа по изучению результатов проведенных археологических работ. Все находки уже отреставрированы и по завершении научно-исследовательских процедур будут переданы в соответствующие музейные фонды Амурской области. В дальнейших планах фонда публикация научных статей, издание книги-сборника исторических документов, посвященных русскому освоению Приамурья в XVII веке и истории Албазинского острога, завершение работы над сценарием художественного фильма об Албазине. Совместно с Амурским государственным университетом готовится к публикации монография, посвященная результатам археологических работ в Албазине.

«Албазинская экспедиция» инициирована и организована Фондом «Петропавловск» в 2011 году. В проекте приняли участие более 500 человек, сделано около четырех тысяч находок. Бюджет проекта составил более 36,3 миллиона рублей, из которых 93 % – собственные средства «Петропавловска».

«Фонд "Петропавловск" шесть лет финансировал работу Албазинской экспедиции, за что ему огромное спасибо, мало какая грантовая программа имеет такую длительность, обычно грантовая поддержка продолжается один–три года. Если бы нам удалось привлечь дополнительное финансирование помимо фонда "Петропавловск", полевые исследования продолжились бы, но отправить корабль Албазинской экспедиции в самостоятельное плавание не получилось», – рассказал руководитель экспедиции Андрей Черкасов.

Он также добавил, что, несмотря на завершение полевых работ, «Албазинская экспедиция» не закрывается. Продолжится изучение находок – все они уже отреставрированы и после изучения переданы в музей. Также продолжится работа по популяризации результатов исследования Албазинского острога.

Просмотров всего: 924

#история #наука #память

распечатать