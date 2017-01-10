«Оскар–2017»: «Рай» Кончаловского выбыл из гонки, у «Ла-Ла Ленда» – 14 номинаций

Фото: alphacoders.com

Американская киноакадемия огласила полный список номинантов на кинопремию «Оскар» 2017 года. Рекордсменом по числу номинаций – целых 14 – стала музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», ранее в этом месяце получившая 7 «Золотых глобусов» во всех заявленных семи номинациях. Об этом пишет «Интерфакс».

За звание лучшего фильма также посоревнуются картины «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Манчестер у моря» и «Лунный свет».

Завоевать титул лучшего режиссёра попытаются Дени Вильнев («Прибытие»), Мэл Гибсон («По соображениям совести»), Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Претенденты на лучшую мужскую роль первого плана тоже сильны – Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен и Дэнзел Вашингтон.

Лучшей актрисой первого плана может стать Изабель Юппер, Рут Негга, Натали Портман, Эмма Стоун или Мэрил Стрип.

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана достанется Махершалу Алм, Джеффу Бриджесу, Лукасу Хеджесу, Деву Пателю или Майклу Шеннону.

На звание лучшей исполнительницы женской роли второго плана претендуют Виола Дэвис, Наоми Харрис, Николь Кидман, Октавия Спенсер и Мишель Уильямс.

В категории «Лучший оригинальный сценарий» поборются кинодраматурги, работавшие над картинами «Любой ценой», «Ла-Ла Ленд», «Лобстер», «Манчестер у моря» и «Женщины XX века». Лучший адаптированный сценарий будут выбирать среди картин «Прибытие», «Ограды», «Скрытые фигуры», «Лев» и «Лунный свет».

Фильм Андрея Кончаловского «Рай», вошедший в шорт-лист претендентов на «Оскар» за лучший иностранный фильм, в число итоговых номинантов так и не попал. «Рай» обошли фаворит кинокритиков в Каннах «Тони Эрдманн», а также фильмы «Моя земля», «Вторая жизнь Уве», «Коммивояжёр» и «Танна».

В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены полнометражные мультфильмы «Зверополис», «Кубо. Легенда о самурае», «Моана», «Жизнь цуккини» и «Красная черепаха».

89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии состоится 26 февраля.

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