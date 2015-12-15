В 2017 году шесть амурчанок отметят столетие

В Амурской области живут шесть ровесниц революции – в их паспорте указан 1917 год рождения. В этом году они отметят сто лет со дня рождения. Среди них четыре жительницы Благовещенска, а также из Свободного и Магдагачинского района.

Одна из долгожительниц, Валентина Васильевна Демидова из Благовещенска, родилась 19 февраля 1917 года. Мария Матвеевна Борзенко из Благовещенска родилась 1 апреля, Екатерина Филипповна Воронова из Магдагачинского района – 2 декабря, Мария Никоноровна Гатилова из села Белогорье – 20 апреля, Раиса Васильевна Левчук из города Свободный – 7 сентября, Любовь Александровна Погорелова из Благовещенска – 14 сентября 2017 года.

Старейшей жительницей области на сегодня является благовещенка Анна Лаврентьевна Приходько 1913 года рождения. Двое амурчан 1914 года рождения – это Фёдор Васильевич Лихолобов из села Овсянка Зейского района и благовещенка Нина Гавриловна Савицкая; одна – Антонина Васильевна Шумейко из Белогорска – 1915 года рождения; ещё трое – Дарья Андрияновна Панькина (Благовещенск), Мария Ильинична Токарева (Свободный), Михаил Семенович Щербаков (Благовещенск) – 1916 года рождения.

В общей сложности в Приамурье проживают 13 человек в возрасте 100 лет и старше. По данным областного отделения Пенсионного фонда, с каждым годом число долгожителей растёт. 90-летний рубеж уже преодолели 1 428 амурчан. Это почти на 100 человек больше, чем было в прошлом году.

В пресс-службе отделения ПФР отметили, что самыми популярными женскими именами у амурских долгожительниц являются Мария и Анна, мужскими – Иван, Николай и Алексей. Есть имена Нинель – это Ленин наоборот и Верлена – верность Ленину. Есть шесть Идей, одна Октябрина.

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#жизнь

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