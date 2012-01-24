К Татьяниному дню для студентов в Благовещенске подготовили десяток акций

Фото: jury-tver.livejournal.com

25 января в России отмечают Татьянин день. В этот день Татьяны празднуют именины, а студенты отмечают свой праздник. В Благовещенске пройдёт ряд акций. При предъявлении студенческого билета на одном из катков Татьяны смогут бесплатно покататься на коньках, остальные студенты получат скидку. На другом катке всех студентов ждут бесплатно. Молодёжи также предлагают бесплатные мастер-классы по силовой аэробике, визажу и наращиванию ресниц, скидки на кофе и выгодные абонементы в спортзал и на танцы.

В День российского студенчества на стадионе «Амур» пройдёт праздник для студенческой молодёжи «СтудЛёд». С 17 часов вход на каток будет бесплатным при предъявлении студенческих билетов. Также бесплатно студентам предложат коньки напрокат.

Молодых людей поздравят губернатор Александр Козлов, мэр Благовещенска Валентина Калита, ректоры вузов области. Всех ждет праздничная программа, бесплатный чай и каша, конкурсы и развлечения. Начало праздничной программы в 18 часов.

В этот же день с 17 до 21 часа для всех студентов будет действовать 50 % скидка на прокат коньков на территории снежного городка на площади имени Ленина, студентки по имени Татьяна смогут покататься бесплатно.

В 19:00 в тренажёрном зале гостиницы «Дружба» пройдёт бесплатный мастер-класс по направлению FITBALL. Это силовая аэробика с использованием большого надувного мяча.Вся подробная информация и запись по телефону: 8-914-041-41-17.

В течение всего дня действует 20 % скидка на кофе для студентов в кофейне «Книга и кофе», расположенной в центральной библиотеке, сообщает пресс-служба администрации города.

С 25 по 26 января зал функционального многоборья «Атлет» предлагает студенческий абонемент стоимостью 1 600 рублей вместо 2 200 рублей. Спортивный зал расположен по адресу: улица Театральная, 228 А. По вопросу приобретения абонемента обращаться по телефону: 8-914-398-03-99.

С 25 по 27 января студия танца «Джаст Фил» предлагает разовые занятия для студентов за 200 рублей, тогда как обычная стоимость составляет 350 рублей. Студия танцев «Джаст Фил» расположена по адресу: улица Горького, 72. Подробная информация по телефону: 34-58-39.

26 января в 15:00 учебный центр Аш2О приглашает студенток на бесплатный мастер-класс по визажу и наращиванию ресниц. Мероприятие состоится по адресу: улица Горького, 42/2. Необходима предварительная запись по телефону: 54-41-02.

Спортивный комплекс «Колизей» в честь праздника дарит студентам купон на бесплатное занятие Zumba. Купон действителен до 25 февраля. Получить купон на бесплатное занятие можно в отделе по делам молодёжи управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Благовещенка по адресу: улица Ленина, 97, кабинет 8 с 9 до 18 часов. (перерыв на обед – с 13 до 14 часов).Телефон для справок: 51-55-09.

Две акции организовала студия танцев ABC. Одна из них началась 24 и продлится до 26 января и заключается в том, что сумму платы за одно занятие определяют сами студенты.

Вторая акция пройдет с 25 января по 1 февраля. В ее рамках у студентов будет возможность приобрести один абонемент на занятия в студии танцев, но он будет действителен на два танцевальных направления. Студия танцев ABC находится по адресу: улица 50-летия Октября, 15, офис 506. Часы работы: с 9 до 21. Телефоны: 54-63-46, 8-962-284-63-46.

Для участия в перечисленных акциях и мастер-классах необходимо предъявлять студенческий билет.

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