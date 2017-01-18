Чему удивляются в Благовещенске приезжие: обзор прессы

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В сегодняшний обзор прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин включил новости об эпохальном открытии в генетике (РГ); о новом гипермаркете, который откроется в Благовещенске («Телепорт»); о жизни артисток поп-групп после славы (КП); о том, какие признаки свидетельствуют о высоком интеллекте (КП).

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«Российская газета» – большое и ёмкое издание, но сегодня Павел Савинкин обращает внимание читателей только на один небольшой материал – об эпохальном открытии в генетике: сибирские ученые впервые обнаружили причину депрессии.

До этого всегда считалось, что вызывают её психосоциальные факторы. Но это утверждение не выдерживало критики, поскольку депрессии подвержены как бедные, так и богатые. (Интересен пример с князем Потемкиным, под которым фактически была вся страна. Бывало, он неделями валялся на диване в одном халате).

Что интересно, гены-то разные научились обнаруживать. А проблемы, ими вызываемые, остаются.

Напишут же такое

«В Благовещенске скоро появится еще один гипермаркет», – пишет газета «Телепорт». И областной центр обновит очередной «личный рекорд» по уровню обеспеченности торговыми площадями. В последние годы он уверенно движется к тому, чтобы можно было сказать: «Здесь магазинов в два раза больше необходимого».

И далее «Телепорт» поясняет, что Благовещенск опережает даже мировых лидеров по обеспеченности торговыми площадями. Причем с большим отрывом: на 1 000 жителей у нас 1 465 квадратных метров торговых площадей, в то время как у мирового лидера – Варшавы – жалких 823 метра.

Очень интересно

Раскрыв «Мою Мадонну» можно узнать, чему удивляются в Благовещенске приезжие. Так, один из тех, кто делится впечатлениями, рассказал, что пошел прокатиться на огромном колесе обозрения и чуть не нарушил границу: оказалось, колесо на китайской стороне.

Еще в газете изучается вопрос – почему в этой жизни троечникам везет больше, чем отличникам.

Если говорить коротко, то троечники не заморачиваются. Но это если коротко. А уж подробности лучше изучить самим.

Полный абзац

До апреля еще далеко, а «Комсомольская правда» уже вовсю обрабатывает космическую ниву: разговаривает с Федором Бондарчуком о пришельцах и напоминает о том, что Сергей Королев, 110-летие которого отмечает все прогрессивное человечество, спас планету от ядерной войны.

Кстати, о Королеве: несколько дней назад Павел Андреевич наткнулся на Первом канале на фильм о конструкторе. И фильм серьезный, и драма разворачивается нешуточная, и пульс-то у первого космонавта Гагарина аж под 200 ударов в минуту (полет под срывом!). Но тут появляется доктор в исполнении дежурного комика Олешко, и фильм превращается в кинушку.

Также в номере

Под рубрикой «Жизнь после славы» читатели узнают о том, как ныне живется артисткам женских поп-групп после того, как закончились карьеры. Возможно, совпало, возможно, редакция «Комсомолки» специально подобрала героинь публикации, но живут все несладко. На суд читателей представлены данные о солистках групп «Сливки», «Комбинация», «Лицей».

А еще в газете сравнивают благотворительную деятельность нынешних олигархов и дореволюционных. Посмотрев таблицу, читающий придет к выводу, что действительно не надо было совершать революцию.

На посошок

И еще на один материал «КП» обратил внимание Павел Андреевич – тот, который называет неожиданные признаки высокого интеллекта. Читатели, наверное, сразу подумали, что это очки. Нет, неправильно. Следующим признаком они явно назовут надетые на ноги разные носки. И опять ошибутся. Подумав несколько минут, они – уже неуверенно – приведут в пример надетую шиворот-навыворот рубашку. И снова потерпят фиаско.

Самый, что ни на есть признак высокого ума – ругань в адрес окружающих. Нда…

Представляете, сколько умников на наших дорогах?!

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#СМИ

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