Чистое небо, минус 13: прогноз погоды в Амурской области на 25 января

Фото: irastrange.livejournal.com

25 января, в среду, в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Юго-западный ветер разовьет скорость до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в южных и центральных районах области составит 8-13 градусов мороза, на севере – 18-23 градуса.

В Благовещенске также ясно и без осадков. Скорость юго-западного ветра составляет 3-8 метров в секунду. Температура – 8-10 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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