Мошенники собирают деньги для курсанта, выстрелившего себе в голову

В социальных сетях распространяется призыв о сборе средств для помощи семье учащегося ДВОКУ, который 20 января попытался покончить жизнь самоубийством. Корреспондент ИА «Амур.инфо» позвонил по указанному телефону, на другом конце провода ответил мужчина, представившийся двоюродным братом курсанта Иосифом, и сообщил, что деньги могут понадобиться для возможной дальнейшей транспортировки в другую клинику.

Сообщение активно расходится по мессенджерам и соцсетям (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.):

«Здравствуйте. Наверное все слышали о Егоре с ДВОКУ, так вот с сегодняшнего дня начинается сбор всех возможных средств для помощи его семье. Напоминаю, что 18-летний парень находится в коме. Чтобы его не отключили от аппарата искусственного дыхания, необходимы средства! Я прошу вас, давайте поможем парню встать на ноги. Ему нужна серьёзная операция. Но сначала он должен выйти с комы. Родные мальчика не верят случившемуся, некоторые факты нельзя озвучивать до окончания следствия. Всех неравнодушных и просто людей с добрым сердцем просим о помощи, нет чужой беды, давайте поможем парню для начала придти в себя, а потом уже вместе разберемся кто прав кто нет! Ребят, только, пожалуйста, пишите только по делу, сообщения с осуждениями и так далее держите при себе. Он должен жить. Максимальный репост. ........... – номер карты Сбербанка и счета в банке, на который нужно переводить денежные средства ...........» (номера карты и счета убраны редакцией – Прим. ред.).

«Да, действительно, мы объявили сбор средств. Деньги понадобятся семье для дальнейших расходов. Сейчас мама и папа брата в таком состоянии, ни о чем думать не могут. Я взял на себя сбор. Все средства будут переданы», – рассказал по телефону Иосиф.

Тем временем в областной больнице сообщили, что ни о какой операции для курсанта речь сейчас не идет. «У него по-прежнему крайне тяжелое состояние, без динамики. Остальную информацию родственники запретили нам давать», – прокомментировали в областной больнице.

«Это мошенники. Никакие деньги родственники не собирают», – сообщили редакции в ДВОКУ.

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#происшествия

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