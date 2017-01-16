Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:23 7

Мошенники собирают деньги для курсанта, выстрелившего себе в голову

Мошенники собирают деньги для курсанта, выстрелившего себе в голову

В социальных сетях распространяется призыв о сборе средств для помощи семье учащегося ДВОКУ, который 20 января попытался покончить жизнь самоубийством. Корреспондент ИА «Амур.инфо» позвонил по указанному телефону, на другом конце провода ответил мужчина, представившийся двоюродным братом курсанта Иосифом, и сообщил, что деньги могут понадобиться для возможной дальнейшей транспортировки в другую клинику.

Сообщение активно расходится по мессенджерам и соцсетям (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.):

«Здравствуйте. Наверное все слышали о Егоре с ДВОКУ, так вот с сегодняшнего дня начинается сбор всех возможных средств для помощи его семье. Напоминаю, что 18-летний парень находится в коме. Чтобы его не отключили от аппарата искусственного дыхания, необходимы средства! Я прошу вас, давайте поможем парню встать на ноги. Ему нужна серьёзная операция. Но сначала он должен выйти с комы. Родные мальчика не верят случившемуся, некоторые факты нельзя озвучивать до окончания следствия. Всех неравнодушных и просто людей с добрым сердцем просим о помощи, нет чужой беды, давайте поможем парню для начала придти в себя, а потом уже вместе разберемся кто прав кто нет! Ребят, только, пожалуйста, пишите только по делу, сообщения с осуждениями и так далее держите при себе. Он должен жить. Максимальный репост. ........... – номер карты Сбербанка и счета в банке, на который нужно переводить денежные средства ...........» (номера карты и счета убраны редакцией – Прим. ред.).

«Да, действительно, мы объявили сбор средств. Деньги понадобятся семье для дальнейших расходов. Сейчас мама и папа брата в таком состоянии, ни о чем думать не могут. Я взял на себя сбор. Все средства будут переданы», – рассказал по телефону Иосиф.

Тем временем в областной больнице сообщили, что ни о какой операции для курсанта речь сейчас не идет. «У него по-прежнему крайне тяжелое состояние, без динамики. Остальную информацию родственники запретили нам давать», – прокомментировали в областной больнице.

«Это мошенники. Никакие деньги родственники не собирают», – сообщили редакции в ДВОКУ.

Просмотров всего: 1679

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Дуshка

    Дуshка
    3 часа назад

    Журналисты сообщили номер телефона Иосифа и его карты в полицию?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад



    Я прошу вас, давайте поможем парню встать на ноги.



    Это суициднику из-за бабы? Лучше добить чтобы не портил генофонд.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Клаус Хайда


    Вы хоть новости дочитываете?!



  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    ЛайКа

    Клаус Хайда


    Вы хоть новости дочитываете?!



    Так ничего святого даже у мошенников нет.

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Иосиф сволочь конкретная

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    42 минуты назад

    Этот Иосиф около толкана сидит.И не Иосиф вовсе.)

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    38 минут назад

    Dr.SaVaNt

    Этот Иосиф около толкана сидит.И не Иосиф вовсе.)



    Скорее Мария там, а не Иосиф))

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире 1

В Кузбассе босс сломал челюсть подчинённому за отказ работать в обеденное время
Происшествия

Несколько районов Благовещенска остались без света
В России и мире

Число жертв лавины, накрывшей отель в Италии, выросло до 16 человек
Происшествия 4

Под Свободным при столкновении УАЗа с самосвалом погибли три пассажира, водитель госпитализирован