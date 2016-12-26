Житель Амурской области захотел взять земельный участок под памятником Ленину

Уже через неделю, с 1 февраля, россияне смогут взять участок в Амурской области. Закон о дальневосточном гектаре открывает границы для всех. Приамурье оказалось третьим в списке субъектов Дальнего Востока, которыми интересуются на Дальнем жители других регионов. Готовы ли власти к наплыву новых землевладельцев и как поживают старые, узнал «Альфа-канал».

Благовещенка Татьяна Добрынина свой гектар земли пока ещё не видела, хотя берег реки Зея в районе Натальино горожанка приметила ещё давно, во время сплава по реке. Женщина решила, что построит на участке дачу, чтобы приезжать отдыхать с семьей и друзьями. Место по карте выбрала в октябре, но четыре раза получала отказ.

«Карта схематичная, и когда вы планируете что-то сформировать, вы уже конкретно не видите границы водоёмов, границы дорог и чего-то ещё в реале на местности. Кажется, что выбрали что-то нужное, но когда наши органы рассматривают, то присылают – вы зашли туда-то, предлагают переместиться или сами предлагают вариант размещения», – рассказывает Татьяна Добрынина.

Схему уже усовершенствовали – прорисовали границы больше тысячи участков в некоторых сёлах Благовещенского и Ивановского районов. Всю информацию внесли в федеральную информационную систему, чтобы несостыковок больше не возникало, и отказов было меньше. На сегодня власти приняли больше тысячи заявлений на гектар.

В гектаре жителям Амурской области отказывали 300 раз за время существования программы. Это, например, если участок выходил за границы и заходил на другой участок, или территорию брали в местах общего пользования – скверах или парках. В одном населённом пункте решили взять участок под памятником Ленину.

Люди хотят гектары у реки или дороги, и поближе к областному центру. Треть всех заявлений – на получение земли в Благовещенском районе, причём люди обходят стороной подтопляемое Гродеково. Участки чаще берут в Маркове, Михайловке, Новопетровке. Власти района говорят, что земля ещё есть. 1 февраля ждут вторую волну – тогда взять участок сможет вся Россия.

«Ну, сейчас, это может, будет своеобразная мода, допустим, с 1 февраля начнётся предоставление по всей России, и сидя где-то в ресторане, за бокалом вина перед своими коллегами кто-то захочет сказать – а у меня гектар на Дальнем востоке. Наверное, время пройдёт, останутся действительно те, кому нужна эта земля, кто будет её возделывать, вести хозяйственную деятельность. Может быть, жить и так далее», – комментирует первый заместитель главы Благовещенского района Андрей Корниенко.

Ещё до старта программы землёй в Приамурье интересовались жители Москвы и Санкт-Петербурга. В Приамурье свободны 14 миллионов гектаров лесного фонда и полмиллиона гектаров сельхозяйственного назначения. На данный момент в Амурской области выдали 800 участков. Чем будут заниматься землевладельцы на гектарах, пока неизвестно. Определиться люди должны в течение года, а через три ждать гостей.

«Сейчас Минвостокразвития подготавливает проект приказа о том, какие уведомления должны подавать граждане об использовании участка. То есть первые уведомления – декларация –должная быть подана через три года. После этого начинаются проверочные мероприятия. Если участок не использован по тому назначению, которое было заявлено, то он, конечно, должен был возвращен», – говорит министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат.

Первые участки в Амурской области начали выдавать в июне, только в Архаринском районе. С октября получить участок земли возможно по всему региону. То есть большинство землевладельцев – зимой ещё не успели ничего сделать с участками. Вероятно, первые постройки и урожаи на новых гектарах появятся уже этим летом.

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