Юбиляры в Татьянин день: Шишкин, Вулф и создатель босановы

Фото: gu-ural.ru

25 января – День российского студенчества, известный также как Татьянин день. Его название произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 12 (25) января.

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета, Татьянин день стал праздноваться сперва как день рождения университета, а позднее и как праздник всего российского студенчества.

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в XXI веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?».

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Также в этот день отмечается День штурмана Военно-Морского Флота Российской Федерации. Этот профессиональный праздник военнослужащих, чья деятельность напрямую связана с прокладкой курсов кораблей, судов и авиации ВМФ, исчислением перемещения и контролем за исправной работой навигационных приборов – штурманов.

Выбор даты для празднования «Дня штурмана Военно-Морского Флота Российской Федерации» пал на 25 января не случайно. Именно в этот день в 1701 году Пётр I издал Указ, в котором, в частности говорилось: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению». Для реализации царской воли была создана «Школа математических и навигацких наук», которая расположилась в городе Москве, в Сухаревой башне.

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185 лет назад родился великий русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр Иван Шишкин. Во всех своих произведениях Шишкин предстаёт удивительным знатоком растительных форм, воспроизводящим их с тонким пониманием, как общего характера, так и мельчайших отличительных черт любой породы деревьев, кустов и трав. Брался ли он за изображение соснового или елового леса, отдельные сосны и ели, точно так же, как и их совокупность, – всё получало в работах Шишкина вид совершенной действительности.

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135 лет назад родилась британская писательница и литературный критик Вирджиния Вулф. В межвоенный период Вулф была значительной фигурой в Лондонском литературном обществе и являлась членом кружка Блумсбери. К наиболее известным её работам относят романы: «Миссис Дэллоуэй» (1925), «На маяк» (1927), «Орландо» (1928) и эссе «Своя комната» (1929), содержащее известный афоризм: «У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната». Романы Вулф считаются классическими произведениями «потока сознания». Писательницу называли ведущей фигурой модернистской литературы первой половины XX века.

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90 лет назад родился Том Жобим – бразильский композитор и певец, пианист, флейтист, гитарист, сочетавший в своём творчестве элементы джаза и традиционной бразильской музыки. Жобим – один из основоположников музыкального стиля босанова. Некоторые из его мелодий признаны «стандартами» (то есть музыкальные произведения, широко известные и много интерпретируемые другими музыкантами; «хрестоматийные»); среди самых известных Тома – песни «Девушка из Ипанемы» и «Дезафинадо».

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