Сняли с плывущей льдины подростков: история Приамурья

В 2011 году милиционер из села Овсянка Зейского района спас трёх подростков. Участковый уполномоченный милиции ОВД Евгений Димов увидел на реке Зее плывшую льдину с тремя детьми. Несмотря на 20-градусный мороз, милиционер зашёл в ледяную воду и одного за другим вытащил подростков на берег.

25января 1924 года началось укрупнение волостей. К 5 февраля вместо 55 образовано 22. Село Покровка и станция Амазар включены в состав Забайкальской губернии. Михайловское, Бирское, Надеждинское, Инское сёла переданы в состав Приамурской губернии.

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25 января 1928 года закрылась II Амурская окружная конференция ВЛКСМ. Комсомольцы обсудили решения XV съезда ВКП(б), заслушали отчёты крайкома и окружкома ВЛКСМ, рассмотрели вопросы труда и образования рабочей молодёжи, состояние и очередные задачи шефской организации.

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1930 год. В связи с шестой годовщиной со дня смерти В. И. Ленина 33 лучших производственника затона имени вождя вступили в партию. Традиция принимать в партию самых лучших 25 января продолжилась и на следующий год. В ряды партии пополнили 17 ударников – рабочих кожзавода имени М. В. Фрунзе.

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Согласно постановлению президиума ВЦИК в состав Амурской области в 1935 году 25 января вошли Александровский, Белоноговский, Бурейский, Верхнебуреинский, Екатеринославский, Завитинский, Ивановский, Кумарский, Мазановский, Михайловский, Свободненский, Селемджино-Буреинский, Тамбовский, Хингано-Архаринский районы.

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1940 год. Состоялся лыжный поход спортсменов речного техникума и завода имени В. И. Ленина. 7 лыжников пошли по маршруту Благовещенск – Суражевка – Благовещенск через Белогорье, Егорьевку, Натальино, Малую Сазанку.

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В 1944 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Константиновский район.

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25 января 1949 года облисполком принял решение организовать Благовещенский каменный карьер облпромстрома.

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25 января 1954 года работала областная конференция ВЛКСМ, на которой были обсуждены итоги работы Амурской комсомольской организации, выросшей за отчётный период на 6 652 человека.

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25 января 2012 года в Благовещенске горела самая высокая гостиница. Вечером пожарным поступило сообщение о возгорании на 15-м этаже 17-этажной «Азии». Огнеборцы выехали на место происшествия, однако их помощь не понадобилась. В здании сработала автоматическая система пожаротушения.

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2013 год. Судебное производство по делу незаконного строительства коттеджа за благовещенской епархией было приостановлено. По итогам судебных заседаний назначили судебно-строительную экспертизу. В центре Благовещенска, в районе благовещенской епархии, начали строить трёхэтажный дом. В городском управлении архитектуры и градостроительства разрешения на возведение индивидуального жилого дома не давали.

Земельный участок входил в так называемую зону «Ц» – общественного ядра исторического центра города, где индивидуальное строительство запрещено. Несмотря на это, стройка продолжалась, после чего администрация обратилась в суд и Госстройнадзор.

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В этот день в 2016 году новый хирургический корпус Амурской областной детской клинической больницы начали вводить в эксплуатацию. Врачи нескольких отделений стали принимать маленьких пациентов. В работу запустили диагностическое отделение, отделение лечебной физкультуры и отделение физиолечения.

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#жизнь #история

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