Кремль не считает китайские ракеты в Хэйлунцзян угрозой

Фото: Reuters/Pixstream

Кремль не считает военное строительство в Китае угрозой безопасности для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось о том, что в городе Дацин приграничной Приамурью провинции Хэйлунцзян разместили ядерные ракеты.

Днём комментарий по ситуации дали в Кремле. «Какие-либо действия в плане развития вооружённых сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», – сказал Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос о размещении Китаем мобильных комплексов баллистических межконтинентальных ракет вблизи границы с Россией, пишут «Ведомости».

Песков напомнил, что Китай – стратегический союзник и партнёр России, как политический, так и торгово-экономический, и в Москве дорожат этими отношениями.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Global Times написала, что Китай размещает мобильные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Dongfeng-41 в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Забайкальским краем, Амурской областью, Еврейской АО, Приморским и Хабаровским краем.

Военный эксперт Константин Сивков рассказал РИА Новости, что подобные системы вооружения имеют «мёртвую зону» минимальной дальности, поэтому их размещение ближе к границам России в реальности уменьшает угрозу российскому Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал Лайфу, что «комплекс DF-41 ясно предназначен для стратегического сдерживания США в первую очередь».

Между тем, город Дацин на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян, который является предполагаемым местом размещения бригады межконтинентальных баллистических ракет DF-41, находится всего в 600 километрах от российского космодрома Восточный в Амурской области. подсчитал телеканал «Звезда».

Просмотров всего: 131

#военные #Китай

распечатать