Власти взяли Сковородино под прицел из-за коммунальных проблем

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В амурском правительстве обсудили состояние объектов коммунальной инфраструктуры и прохождение отопительного периода 2016-2017 годов. С начала года в регионе зарегистрировано 61 технологическое нарушение в работе объектов жизнеобеспечения, 11 – на котельных, 13 – на тепловых сетях, 29 – на водопроводных сетях, на электрических сетях – 8. Все технологические нарушения устранялись своевременно, говорят власти.

Министр ЖКХ Сергей Гордеев акцентировал внимание на повторяющихся технологических сбоях в городе Сковородино. Там с начала отопительного периода было два нарушения в работе объектов коммунальной инфраструктуры.

«Считаю необходимым проверить работу руководства района, города и коммунальных служб в сфере ЖКХ. Рекомендую и органам прокуратуры региона включиться в данную работу и провести проверку. Информацию о проделанной работе необходимо докладывать на совещаниях по вопросам ЖКХ, которые проходят два раза в месяц», – сказал губернатор области Александр Козлов.

Также на совещании было заявлено, что профильному министерству необходимо проводить анализ происходящих сбоев для недопущения повторения ситуации в последующем. К середине марта министерству ЖКХ региона необходимо предоставить перечень котельных, нуждающихся в замене котлов. Также следует проработать источники финансирования и определить амурские предприятия, которые готовы произвести нужное коммунальное оборудование с обязательным предоставлением гарантий на произведенную продукцию. К данной работе необходимо подключиться министерству финансов области.

Ещё одной темой совещания стала проверка резерва материальных ресурсов области – дизельных электростанций и тепловых пушек – и готовности аварийно-восстановительных бригад и звеньев к ликвидации аварийных ситуаций.

«В резерве материальных ресурсов Амурской области находятся 399 дизельных электростанций, 770 дизельных калориферов. За период ноябрь 2016 года – январь 2017 года проверено наличие и качественное состояние оборудования областного резерва в 12 муниципальных образованиях области. В результате проверок к ряду районов возникли вопросы, материалы по итогам проверки будут переданы в УВД области», – сказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

Для своевременной ликвидации аварийных ситуаций, возникающих на объектах ЖКХ при прохождении отопительного периода, в муниципальных образованиях Амурской области сформировано 290 аварийно-восстановительных бригад и звеньев общей численностью 1 367 человек и 1 088 единиц специальной техники.

По состоянию на 19 января на горячую линию министерства ЖКХ Амурской области с начала отопительного периода поступило 202 обращения. Большая часть из них была подана в период начала отопительного периода, когда коммунальные службы неоперативно ликвидировали завоздушивание системы отопления, сообщает пресс-служба правительства. Также большое число обращений от граждан по вопросам предоставления услуги теплоснабжения ненадлежащего качества поступило в Благовещенске, сказал Сергей Гордеев.

Губернатор поручил администрации города Благовещенска подготовить план устранения причин коммунальных сбоев.

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#ЖКХ #областная власть

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