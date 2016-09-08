Роскомнадзор хочет взять контроль над мессенджерами

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Российские власти думают об идее регулирования деятельности мессенджеров – WhatsApp, Viber и Telegram. Описание сервисов включено в поправки к закону «О связи», разработанные Роскомнадзором и МВД при участии сотовых операторов, сообщает «Коммерсантъ».

В распоряжении издания оказался законопроект, предлагающий включить в закон «О связи» понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями». Согласно документу, это услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанные с услугами связи. Организаторы распространения информации в интернете предоставляют для этого программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя, говорится в законопроекте.

Источники сообщают, что проект разработал Роскомнадзор, в рабочей группе участвовали сотовые операторы. Представитель Роскомнадзора же не подтвердил информацию о причастности ведомства к разработке поправок. По словам другого источника «Ъ», законопроект инициировало МВД, «заинтересованное в пресечении незаконных продаж сим-карт».

Теперь поправки о мессенджерах могут быть включены в новый законопроект об упрощении бизнеса сотовых операторов. Согласно документу, с 1 января 2019 года сотовые операторы смогут заключать договоры об оказании услуг связи с абонентами «с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме». Кроме того, операторы получат возможность проверять достоверность сведений об абонентах не только по паспорту, но и через единую систему идентификации и аутентификации, квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг, с помощью подключения к системам госорганов.

Поправки также вводят штрафы за распространения сим-карт без полномочий от оператора – 2-5 тысячи рублей для физлиц, 100-200 тысяч рублей – для юрлиц. За незаконную продажу сим-карт иностранным гражданином или лицом без гражданства планируется ввести штраф 50-60 тысяч рублей с конфискацией сим-карт, а также административный арест до 15 суток с выдворением за пределы РФ.

Законопроект о регулировании сим-карт может быть внесён в Госдуму вместе с разделом, регулирующим мессенджеры, предполагает источник «Ъ».

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#связь

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