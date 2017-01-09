Горожане на улицах поделились мнением о «собачьем запрете»

Квартиры не для больших собак – о том, что так решили московские депутаты, написали федеральные СМИ. Народные избранники якобы предложили законопроект, который запретит хозяевам содержать собак крупных пород в квартирах, а именно мастифов, догов и кавказских овчарок.

Новую норму столичные парламентарии, по данным агентств, хотели бы распространить по всей стране. Как относятся к такому новшеству благовещенцы, журналисты «Альфа-канала» спросили на улицах города.

«Ну зачем большая собака в квартире? Она должна жить на улице, бегать, гулять. Ну и соседям мешает», – сказал прохожий.

«Положительно, потому что это опасно, хозяева должны отвечать за животных, которых они воспитывают. Это опасно для людей окружающих, я считаю так», – выразил своё мнение другой.

«Ой, ну это очень плохо, а куда, что с ними делать, усыплять будем, что ли? У меня у самой большая собака, лабрадор в квартире. Это такой друг, кому они могут мешать, у всех собаки», – ответила девушка.

«Положительно. Лают. У меня соседи у меня с большой собакой. Лает, мешает», – делится ещё одна опрошенная.

«Большая собака в квартире, для чего она нужна? В своём доме, я понимаю, охранник», – отметила женщина.

«Потому что их когда выводят гулять, вот особенно, живём, от них в лифте остаётся, они пакостят. От них шум, гам», – считает ещё один горожанин.

«Ну если собака добрая, то почему её не завести? Если её правильно воспитывать, то это, наверное, правильно. Я против такого запрета», – сказала девушка.

Несмотря на то, что информация о разрабатываемом законопроекте прошла в ряде СМИ, депутаты сообщили, что корреспонденты одного из телеканалов интерпретировали высказывания московского депутата. Речь шла только о запрете содержания диких животных в квартирах. Что касается домашних животных, собак и кошек, то столичные депутаты ждут федеральный закон «О содержании домашних животных», в котором будут прописаны вопросы регистрации, идентификации, разведения, ввоза, вывоза, транспортировки и выгула.

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