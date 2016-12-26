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Сегодня, 17:59 4

Росгвардия в Амурской области укомплектована на 93 %

Росгвардия в Амурской области укомплектована на 93 %

Амурский отдел Росгвардии укомплектован на 93 %, заявил его руководитель Юрий Шишленин на встрече с амурским сенатором Александром Суворовым. Они обсудили вопросы по противодействию терроризму и экстремизму на территории Приамурья. А также работу по становлению амурской Росгвардии.

Такая встреча прошла впервые с момента образования местного отдела Российской национальной гвардии в начале октября.

«Есть ли какие-то задачи, нерешенные с точки зрения размещения нацгвардии? По кадрам вопросы закрыты или нет?» – спросил Александр Суворов.

«У меня отдел укомплектован на 93 %. За малым исключением не хватает аттестованных медиков. Они были по штатному расписанию определены как военнослужащие. Мы кандидатов подобрали. Остальные четыре подразделения – вневедомственная охрана, подразделение лицензионно-разрешительной работы, СОБР, авиационный отряд специального назначения –перешли в полном составе», – пояснил Юрий Шишленин.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ была создана на основании указа президента от 5 апреля 2016 года № 157.

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#военные #российская власть

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Madam_kaka

    Madam_kaka
    1 час назад

    А для чего нужна нацгвардия? Это как омон, только нежнее или наоборот жестче?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Для мира и спокойствия

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Madam_kaka

    А для чего нужна нацгвардия? Это как омон, только нежнее или наоборот жестче?



    это типа личных шавок солнцеликого. у кадыркина есть - этот тоже захотел

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Какая гвардия, форма полиции.Это только название, суть дела не меняет.

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