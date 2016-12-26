Росгвардия в Амурской области укомплектована на 93 %

Амурский отдел Росгвардии укомплектован на 93 %, заявил его руководитель Юрий Шишленин на встрече с амурским сенатором Александром Суворовым. Они обсудили вопросы по противодействию терроризму и экстремизму на территории Приамурья. А также работу по становлению амурской Росгвардии.

Такая встреча прошла впервые с момента образования местного отдела Российской национальной гвардии в начале октября.

«Есть ли какие-то задачи, нерешенные с точки зрения размещения нацгвардии? По кадрам вопросы закрыты или нет?» – спросил Александр Суворов.

«У меня отдел укомплектован на 93 %. За малым исключением не хватает аттестованных медиков. Они были по штатному расписанию определены как военнослужащие. Мы кандидатов подобрали. Остальные четыре подразделения – вневедомственная охрана, подразделение лицензионно-разрешительной работы, СОБР, авиационный отряд специального назначения –перешли в полном составе», – пояснил Юрий Шишленин.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ была создана на основании указа президента от 5 апреля 2016 года № 157.

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