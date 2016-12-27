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Возможный запрет держать в квартирах собак не обрадовал благовещенских владельцев

Возможный запрет держать в квартирах собак не обрадовал благовещенских владельцев

Ряд СМИ дали информацию о подготовке законопроекта о запрете на содержание крупных собак в квартирах, позже депутаты информацию опровергли. Но журналисты «Альфа-канала» решили узнать, чем же в случае принятия может обернуться законопроект. Своими мнениями поделились хозяева больших питомцев и специалисты. Они же рассказали, как уживаются со своими немаленькими любимцами.

Алексей Пискунов – кинолог с 15-летним стажем, сначала дрессировал служебных собак, теперь помогает воспитать домашних питомцев. Ежедневно на его занятия хозяева приводят самых разных животных, от мала до велика. Некоторые из них живут в обычных квартирах, что по предложению московских депутатов недопустимо для крупных пород. Законопроект, который обсуждали, касается мастифов, догов и кавказских овчарок.

«Запретить собаке жить в квартире, но разрешить жить во дворах, в частном секторе, посадить на цепь – и она также будет лишена всех прелестей. Собака будет сходить с ума, собака будет дурковать, и ещё больше станет опасной для общества. Ну, если мы говорим, что собаку нельзя держать в квартире, значит, её надо держать в вольере. А это по сути та же квартира, только меньше. Пока у нас были одни хрущёвки, там места было мало, сейчас много просторных квартир, в которых собакам комфортно», – говорит руководитель школы дрессировки Алексей Пискунов.

В своей квартире Алексей Пискунов тоже держит крупную собаку, немецкую овчарку по кличке Лаки. По словам Алексея, с ней находят общий язык все члены семьи, а их в двухкомнатной квартире четверо. Чтобы собака не доставляла проблем ни хозяевам, ни соседям, ей нужно заниматься и воспитывать с детства.

«Квартира – место для отдыха. Если собаке мы энергию скинули, она будет приходить домой отдыхать. Мы энергию скинули, пришли, покушали. Просто нужно как можно меньше времени ей оставлять на нахождение там», – рассказывает руководитель школы дрессировки Алексей Пискунов.

Такой же точки зрения придерживается Елена Опарина. В её двухкомнатной квартире живут два добермана. О собаке такой породы Елена мечтала с детства. В питомцах души не чают не только она, но и две дочери, собаки мирно уживаются даже с котом Жорой.

«Любая воспитанная собака знает, что дом – место для отдыха. То есть собака, имеющая достаточное количество времени выгула, отдыхает дома. Здесь они не играют, не прыгают, не лают. Ну, бывает, лают, конечно, иногда. Но они воспитаны на то, что лаять нельзя, поэтому утром мы гуляем не менее часа и вечером минимум два», – делится хозяйка двух доберманов Елена Опарина. На прогулку они выходят, как правило, рано утром или поздно вечером, чтобы не доставлять неудобство окружающим.

В Москве, кроме немецких овчарок и доберманов, под возможный запрет, как сообщалось, могут попасть ещё 38 различных пород, причём выборочно. Например, хаски и лабрадоров в списке не оказалось, хотя эти собаки тоже далеко не маленькие.

Благовещенка Юлия и её муж живут в двушке с двумя собаками: маленьким вельш-корги по кличке Локи и ретриривером Скифом. Крупную собаку Юлия подарила мужу на день рождения, исполнив давнюю мечту. Хоть породы лабрадор в списке запретных животных нет, к возможным нововведениям хозяева отнеслись неоднозначно.

«Если бы коснулось, что лабрадор попал бы в этот список – я считаю, что это несправедливо, потому что лабрадор – абсолютно квартирная собака. Мы в принципе мечтаем о доме на земле, поэтому это было бы решение вопроса – сменить квартиру на дом», – говорит горожанка Юлия.

На такие жертвы готовы будут пойти не все хозяева. Зоозащитники опасаются, что количество бездомных собак может увеличиться. «Те, кто уже имеют дома таких собак, я не знаю, как они будут выкручиваться. Это надо будет им думать, куда поместить собаку, или они просто их выкинут или сдадут в приют. У нас и так сейчас норма выкинуть собаку или сдать в приют. А с таким законом таких случаев станет больше», – комментирует зоозащитница Екатерина Плотникова.

От возможного нововведения могли бы пострадать не только собаки, но и хозяева, которым придётся искать выход, как не остаться без любимого питомца. Но в итоге выяснилось, что большим собакам в квартирах быть: московские депутаты передумали выносить запрет на содержание псов крупных пород в многоквартирных домах. Такая информация появилась уже к вечеру 24 января. Нововведения коснутся не домашних, а диких животных. В квартирах нельзя будет держать медведей, львов, тигров, крокодилов и ядовитых змей.

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#животные #закон

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Есть в этом резон. Дома многие старые, акустика сверх меры. У нас обычные разговоры слышно из за стены, а лай, ваще труба. Пусть сначала научаться дерьмо за своими любимцами убирать! Весь город загажен.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Одна собака ложит в год в городе 400 кучек. Миллионы куч дерьма в год. Тонны!

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    А я согласен, что собак не должно быть в комунальных кватирах.. частенько в подъезде встречаеш собак с хозяевами, которые идут на выгул, или обратно.. 90% без наморника, и когда собака начинает гавкать на меня, они спокойно говорят," вы не бойтесь, она не кусается.. "как будто пес им сам лично это обещал.. а мне крайне не приятно, что собака кидается на меня, я то отбьюсь в случае чего, а дети, а старики..??

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Хорошо, что не приняли этот бред.

  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Надо быть дебилом, что бы держать такого теленка в обычной коммуналке

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    MaiklА я согласен, что собак не должно быть в комунальных кватирах.. частенько в подъезде встречаеш собак с хозяевами, которые идут на выгул, или обратно.. 90% без наморника, и когда собака начинает гавкать на меня, они спокойно говорят," вы не бойтесь, она не кусается.. "как будто пес им сам лично это обещал.. а мне крайне не приятно, что собака кидается на меня, я то отбьюсь в случае чего, а дети, а старики..??


    Ссыкло. Парашют тебе в помощь.

  • Madam_kaka

    Madam_kaka
    1 час назад

    Какая же вонь в подъезде и лифте, после того же лабрадора или немецкой овчарки. Идешь на работу или с работы, пока на лифте доедешь, провоняешься так, что глаза режет

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Madam_kaka

    Какая же вонь в подъезде и лифте, после того же лабрадора или немецкой овчарки. Идешь на работу или с работы, пока на лифте доедешь, провоняешься так, что глаза режет



    мыться не пробовали мадам? и вонять не будет))

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Никаких собак, за ислючением собак-поводырей. Остальных -нафиг.

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    правильно! нехер держать таких собак дома!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Madam_kakaКакая же вонь в подъезде и лифте, после того же лабрадора или немецкой овчарки. Идешь на работу или с работы, пока на лифте доедешь, провоняешься так, что глаза режет


    За оскорбление чувств лабродоров присесть не хотите? Этож собака царя, забыли?

  • Mamka

    Mamka
    1 час назад

    Эти зловонные, ходячие куски мяса могут только гадить и скулить. Подчас бывает так, что хозяива соседней квартиры уходят на работу, а эти жалкие скотинообразные отрыжки планеты своим скулением так выматывают мозг, что прыгнуть с окна хочеться.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    artur-cyrybko

    Одна собака ложит в год в городе 400 кучек. Миллионы куч дерьма в год. Тонны!



    А один курящий за день выкидывает с балкона до двух десятков окурков!

    Считать будем, сколько это за год?

    А если он ещё и выпивает с такими же дружками...

  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    1 час назад

    Защитница животных в норковой шубе. Прикольно. Норок значит ей не жалко

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Первое. Держать собак в квартирах – это жестокое издевательство над животными!

    Второе. Содержание собак в многоквартирных домах – это в любом случае создание самых разных неудобств другим жильцам!

    Третье. Содержание собак в квартирах нужно запретить ( штраф 10 тысяч за нарушение, 20 тысяч за повторное и т.д…!) или, как минимум, ввести плату по 10 тысяч с собачьей головы в месяц!

  • Стриж72

    Стриж72
    48 минут назад

    Maikl

    А я согласен, что собак не должно быть в комунальных кватирах.. частенько в подъезде встречаеш собак с хозяевами, которые идут на выгул, или обратно.. 90% без наморника, и когда собака начинает гавкать на меня, они спокойно говорят," вы не бойтесь, она не кусается.. "как будто пес им сам лично это обещал.. а мне крайне не приятно, что собака кидается на меня, я то отбьюсь в случае чего, а дети, а старики..??



    Злых людей тоже надо с намордниками выпускать, человек кусается злее и больнее собаки. Как же раньше жили люди просто , без фобий . В каждом дворе собаки на охране , верно служившие своим хозяевам, кошки мышеловки- верно служившим своим хозяевам.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    45 минут назад

    Вероника Н.Первое. Держать собак в квартирах – это жестокое издевательство над животными!

    Второе. Содержание собак в многоквартирных домах – это в любом случае создание самых разных неудобств другим жильцам!

    Третье. Содержание собак в квартирах нужно запретить ( штраф 10 тысяч за нарушение, 20 тысяч за повторное и т.д…!) или, как минимум, ввести плату по 10 тысяч с собачьей головы в месяц!


    С жильцов плату сначала научись требовать. Потом и митинговать выйдешь по псинобесным рейтинговым вбросам.

  • petrowihna

    petrowihna
    41 минута назад

    Правильный запрет был бы. Хочешь держать большого животного - покупай или строй себе дом. Не все соседи в восторге, когда во дворе, где гуляют дети, хозяева прогуливают своих зверюг, часто без намордника. Да и слушать лай, достающий из - за стены, удовольствие ещё то. Хотя, многие неумные граждане умудряются и из частного двора выпускать своих питомцев, так что соседям приходится добираясь до дома, играть в русскую рулетку - дойдёшь или сожрут.Надеюсь, что обсуждаемый в Думе сейчас законопроект об упорядочении содержания животных, хоть немного порядок наведёт, если его примут.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    38 минут назад

    petrowihnaПравильный запрет был бы. Хочешь держать большого животного - покупай или строй себе дом. Не все соседи в восторге, когда во дворе, где гуляют дети, хозяева прогуливают своих зверюг, часто без намордника. Да и слушать лай, достающий из - за стены, удовольствие ещё то. Хотя, многие неумные граждане умудряются и из частного двора выпускать своих питомцев, так что соседям приходится добираясь до дома, играть в русскую рулетку - дойдёшь или сожрут.Надеюсь, что обсуждаемый в Думе сейчас законопроект об упорядочении содержания животных, хоть немного порядок наведёт, если его примут.


    Да обломили уже. И с собаками. И с боярышником. Так что в пролете

  • давно живу

    давно живу
    24 минуты назад



    депутаты информацию опровергли. Но журналисты «Альфа-канала» решили узнать, чем же в случае принятия может обернуться законопроект.



    Зачем узнавать чем может обернуться в случае принятия законопроект, если Вам точно известно что его не было?

  • Соната

    Соната
    22 минуты назад

    Вероника Н.

    Первое. Держать собак в квартирах – это жестокое издевательство над животными! Второе. Содержание собак в многоквартирных домах – это в любом случае создание самых разных неудобств другим жильцам! Третье. Содержание собак в квартирах нужно запретить ( штраф 10 тысяч за нарушение, 20 тысяч за повторное и т.д…!) или, как минимум, ввести плату по 10 тысяч с собачьей головы в месяц!



    Лучше всех имеющихся в квартирах собак выгнать на улицу. Так:

    во-первых, гуманнее по отношению к собакам

    во-вторых, все удобства другим жильцам,

    в-третьих, нужно создать специальную службу по учету таких собак, плату включить в квитанции по ЖКХ

    Странно, что кошки под запрет не попадают. Их тоже туда включить!))

  • Oldlord

    Oldlord
    22 минуты назад

    petrowihna

    Правильный запрет был бы. Хочешь держать большого животного - покупай или строй себе дом. Не все соседи в восторге, когда во дворе, где гуляют дети, хозяева прогуливают своих зверюг, часто без намордника. Да и слушать лай, достающий из - за стены, удовольствие ещё то. Хотя, многие неумные граждане умудряются и из частного двора выпускать своих питомцев, так что соседям приходится добираясь до дома, играть в русскую рулетку - дойдёшь или сожрут.Надеюсь, что обсуждаемый в Думе сейчас законопроект об упорядочении содержания животных, хоть немного порядок наведёт, если его примут.



    Так на детской площадке и так нельзя выгуливать!

    Думаете, что запретами можно навести порядок?

    Только не в нашейраше!

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