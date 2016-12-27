Возможный запрет держать в квартирах собак не обрадовал благовещенских владельцев

Ряд СМИ дали информацию о подготовке законопроекта о запрете на содержание крупных собак в квартирах, позже депутаты информацию опровергли. Но журналисты «Альфа-канала» решили узнать, чем же в случае принятия может обернуться законопроект. Своими мнениями поделились хозяева больших питомцев и специалисты. Они же рассказали, как уживаются со своими немаленькими любимцами.

Алексей Пискунов – кинолог с 15-летним стажем, сначала дрессировал служебных собак, теперь помогает воспитать домашних питомцев. Ежедневно на его занятия хозяева приводят самых разных животных, от мала до велика. Некоторые из них живут в обычных квартирах, что по предложению московских депутатов недопустимо для крупных пород. Законопроект, который обсуждали, касается мастифов, догов и кавказских овчарок.

«Запретить собаке жить в квартире, но разрешить жить во дворах, в частном секторе, посадить на цепь – и она также будет лишена всех прелестей. Собака будет сходить с ума, собака будет дурковать, и ещё больше станет опасной для общества. Ну, если мы говорим, что собаку нельзя держать в квартире, значит, её надо держать в вольере. А это по сути та же квартира, только меньше. Пока у нас были одни хрущёвки, там места было мало, сейчас много просторных квартир, в которых собакам комфортно», – говорит руководитель школы дрессировки Алексей Пискунов.

В своей квартире Алексей Пискунов тоже держит крупную собаку, немецкую овчарку по кличке Лаки. По словам Алексея, с ней находят общий язык все члены семьи, а их в двухкомнатной квартире четверо. Чтобы собака не доставляла проблем ни хозяевам, ни соседям, ей нужно заниматься и воспитывать с детства.

«Квартира – место для отдыха. Если собаке мы энергию скинули, она будет приходить домой отдыхать. Мы энергию скинули, пришли, покушали. Просто нужно как можно меньше времени ей оставлять на нахождение там», – рассказывает руководитель школы дрессировки Алексей Пискунов.

Такой же точки зрения придерживается Елена Опарина. В её двухкомнатной квартире живут два добермана. О собаке такой породы Елена мечтала с детства. В питомцах души не чают не только она, но и две дочери, собаки мирно уживаются даже с котом Жорой.

«Любая воспитанная собака знает, что дом – место для отдыха. То есть собака, имеющая достаточное количество времени выгула, отдыхает дома. Здесь они не играют, не прыгают, не лают. Ну, бывает, лают, конечно, иногда. Но они воспитаны на то, что лаять нельзя, поэтому утром мы гуляем не менее часа и вечером минимум два», – делится хозяйка двух доберманов Елена Опарина. На прогулку они выходят, как правило, рано утром или поздно вечером, чтобы не доставлять неудобство окружающим.

В Москве, кроме немецких овчарок и доберманов, под возможный запрет, как сообщалось, могут попасть ещё 38 различных пород, причём выборочно. Например, хаски и лабрадоров в списке не оказалось, хотя эти собаки тоже далеко не маленькие.

Благовещенка Юлия и её муж живут в двушке с двумя собаками: маленьким вельш-корги по кличке Локи и ретриривером Скифом. Крупную собаку Юлия подарила мужу на день рождения, исполнив давнюю мечту. Хоть породы лабрадор в списке запретных животных нет, к возможным нововведениям хозяева отнеслись неоднозначно.

«Если бы коснулось, что лабрадор попал бы в этот список – я считаю, что это несправедливо, потому что лабрадор – абсолютно квартирная собака. Мы в принципе мечтаем о доме на земле, поэтому это было бы решение вопроса – сменить квартиру на дом», – говорит горожанка Юлия.

На такие жертвы готовы будут пойти не все хозяева. Зоозащитники опасаются, что количество бездомных собак может увеличиться. «Те, кто уже имеют дома таких собак, я не знаю, как они будут выкручиваться. Это надо будет им думать, куда поместить собаку, или они просто их выкинут или сдадут в приют. У нас и так сейчас норма выкинуть собаку или сдать в приют. А с таким законом таких случаев станет больше», – комментирует зоозащитница Екатерина Плотникова.

От возможного нововведения могли бы пострадать не только собаки, но и хозяева, которым придётся искать выход, как не остаться без любимого питомца. Но в итоге выяснилось, что большим собакам в квартирах быть: московские депутаты передумали выносить запрет на содержание псов крупных пород в многоквартирных домах. Такая информация появилась уже к вечеру 24 января. Нововведения коснутся не домашних, а диких животных. В квартирах нельзя будет держать медведей, львов, тигров, крокодилов и ядовитых змей.

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