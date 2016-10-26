На ролевом фестивале в Благовещенске будут играть живую средневековую музыку

В благовещенском Городском доме культуры готовятся к юбилейному, десятому Амурскому ролевому фестивалю (АРФа). Его организует клуб исторического танца «Велетта». На мероприятие ждут гостей из Хабаровска, и Белогорска. Темой станут произведения Гоголя.

Ролевиков привычнее видеть на летних турнирах, но зимой тоже можно собраться на павильонную игру или на танцы в бальном зале. В этом году фестиваль решили посвятить произведениям Гоголя. Например, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» описывается бал у императрицы Екатерины, куда кузнец Вакула за черевичками на чёрте прилетел.

«Мы решили немножко сделать такую эклектику культурную, то есть совместить несколько разных культур. Есть казаки с казачьими плясками – мы пытаемся выучить движения казачьего пляса, пока еще идет туговато, потому что это реально физически очень тяжело, мы не ожидали. Мы, конечно, подозревали, что это физически тяжело, но что насколько, не ожидали», – рассказал участник клуба исторического танца «Велетта» Василий Кленин.

Кроме казачьих плясок, репетируют бретонскую и шотландскую джигу, а также классические танцы. Плясать будут в том числе и под живой аккомпанемент. Из Хабаровска приезжает музыкальный коллектив, который играет средневековую европейскую музыку.

Но бал – это не весь фестиваль. Продлится действо два дня. В первый день пройдет павильонная игра. На нее приглашают не всех желающих – места мало. Это будет микс театрализованного представления и ролевой игры. На второй день состоится боевой турнир – то, что привычнее для участников. Тут уже вспомнят повесть «Тарас Бульба».

«Конечно, это не инсценировка Гоголя – это по мотивам произведений Гоголя. Поэтому мы придумали, что на турнире у нас не только казаки, но еще и московское войско, и, допустим, польское. Но, так как бьемся без щитов, одни сабли, я думаю, что сильно народ заковываться не будет», – сказал руководитель клуба ролевого и исторического моделирования «Дружина», режиссер Городского дома культуры Сергей Малков.

В рамках фестиваля также пройдет видеосалон – можно будет посмотреть фильмы про предыдущие фестивали и турниры. Будет и презентация мероприятий на будущий сезон. Десятый Амурский ролевой фестиваль, или АРФа, как его сокращенно называют, состоится в Городском доме культуры 4 и 5 февраля.

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