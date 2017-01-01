Амурский полицейский организовал поставку наркотиков на Камчатку в вёдрах с мёдом

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Следователи Камчатского края завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц. Двое жителей края и один амурчанин, на тот момент сотрудник полиции, обвиняются в производстве и сбыте наркотических средств.

С января по сентябрь 2015 года группа промышляла оборотом гашишного масла в крупном и особо крупном размерах. Дважды участники незаконно приобретали на территории Амурской области наркотик и пересылали в вёдрах с мёдом на территорию Камчатского края. Там уже вели сбыт.

Приобретением на территории Амурской области наркотика и его пересылкой на Камчатку занимался сотрудник полиции, являющийся родным братом организатора преступления, сообщает СК РФ по Камчатскому краю.

Сотрудники наркоконтроля изъяли более одного килограмма в высушенном виде наркотика. Проведено более 20 экспертиз, в том числе физико-химические, дактилоскопические, компьютерно-технические, психиатрические, осуществлен ряд выездов в служебные командировки оперативных работников и следователя на территорию Амурской области и Приморского края.

В связи с упразднением федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, оперативное сопровождение по уголовному делу продолжено оперативными подразделениями управления МВД России по Камчатскому краю.

В ходе следствия с организатором преступления и с одним из соучастников заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. В их отношении уголовные дела выделены в отдельное производство и направлены в суд, где постановлены обвинительные приговоры. Организатор преступления уже осужден к 8 годам лишения свободы. Один из соучастников преступления осужден к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении остальных трех злоумышленников направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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