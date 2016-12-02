В Благовещенске родители случайно узнали о скарлатине в детском саду

Фото: blago-sad68.ru

В редакцию Амур.инфо обратились мамы детей из благовещенского детского сада № 68. По словам одной из женщин, в саду ввели карантин, обнаружив скарлатину, но сообщать об этом родителям никто не стал. В итоге ее ребенок, продолжавший ходить в дошкольное учреждение, подхватил инфекцию. Другая мама, чей ребенок посещает соседнюю группу, о карантине знала, но претензии к садику у нее тоже есть. Женщине непонятно, почему детсад не закрыли для полной обработки и продолжают пускать туда детей.

«Ребенок у меня вышел в прошлый понедельник, 16 января, в детский сад, был абсолютно здоровый после месячного больничного. В четверг, 19 января, я забираю ребенка с отеком лица и сыпью. В пятницу мы вызываем педиатра и следом за педиатром скорую помощь. Педиатр конкретного диагноза не поставила, сказала, что похоже на скарлатину, но, возможно, аллергия. Скорая помощь тоже конкретного диагноза не поставила, сказали, чтобы шли к инфекционисту. Сегодня мы поехали к инфекционисту, и уже он нам поставил диагноз – скарлатина», – рассказала благовещенка.

Как оказалось, во вторник, 17 января, в детском саду после выявления скарлатины ввели карантин. Правда, сообщать об этом родителям, по словам горожанки, в учреждении не стали.

«О том, что у нас в садике ходит инфекция, я узнала от врачей скорой помощи, которые к нам приезжали домой. Они меня спросили, из какого мы садика. Я сказала, что из 68-го, третий корпус. И мне тогда ответили, что там скарлатина. А я и без понятия, нам никто об этом не говорил. И мы пришли в рассадник скарлатины. В итоге сейчас у нас группу посещают из 32 детей только пятеро», – добавила женщина.

На возмущение родительницы, почему в группе, куда ходит ее 4-летний сын, ничего не сказали о скарлатине, воспитатель ответила, что заболевание обнаружили в другой группе, а дети разных групп между собой не контактируют.

«Как сказала воспитатель, у той группы есть отдельный вход. Все замечательно, но это только это инфекционное заболевание, и отсутствия прямого контакта между больными и здоровыми недостаточно, чтобы обезопасить их. Они же находятся в одном садике, ходят по одним коридорам», – высказалась мама заболевшего ребенка.

Другая мама сообщила корреспонденту Амур.инфо, что о введении карантина знала – сообщение об этом воспитатель их группы разослала через WhatsApp. Недовольство женщины вызвали недостаточные, по ее мнению, меры, принимаемые детсадом, чтобы предотвратить распространение болезни.

«Карантин ввели с 17 по 23 января. Ребенка я сразу перестала водить в сад, чтобы обезопасить. И правильно сделала, потому что у других родителей дети заболели, а мой пока, слава богу, здоров. В детсаду вместо того, чтобы закрыться на карантин, просто провели обработку – помыли полы с хлоркой, почистили паласы и постирали тюль. Все! Это все меры. При этом в Роспотребнадзоре мне сказали, что закрывать детский сад и проводить санобработку будут только тогда, когда заболеют больше трех детей. Только вот проблема в том, что по факту болеет почти вся группа, а официальный диагноз скарлатина поставлен только двум детям», – рассказала еще одна горожанка.

Женщина сказала, что первый ребенок заболел в их группе еще 13 января, затем с такими же симптомами слегли еще около 10 детей. Но им официальный диагноз не поставили. По словам благовещенки, врач, выявив первые признаки, начинает сразу лечить детей, не направляя на анализы для постановки диагноза.

«Дети продолжают заболевать. У всех одни и те же симптомы – сыпь, боль в горле и температура. Но в Роспотребнадзоре мне сегодня по телефону сказали: "Девушка, вы что панику подняли, никакой скарлатины нет. Вы мне сегодня уже не первая звоните, вы, наверное, трехсотая за день, я устала всем одно и то же объяснять», – высказалась горожанка.

Получить официальный комментарий от Роспотребнадзора корреспонденту Амур.инфо сегодня не удалось. Попытки поговорить с представителем ведомства корреспондент предпринимал с самого утра, но они не увенчались успехом.

Тем временем в городском управлении образования утверждают, что все родители были вовремя оповещены и все необходимые меры в детском саду были приняты. Также чиновники подтвердили, что официально зарегистрировано два случая скарлатины у детей в детсаду № 68. В связи с этим 17 января учреждению вынесли предписание, но основании которого «незамедлительно была организована работа с педагогами и родителями о прекращении допуска детей в ДОУ новых и временно отсутствующих, не болевших ранее скарлатиной с 17 по 23 января 2017 года; обеспечено своевременное изолирование из групп детей с симптомами инфекционного заболевания, в том числе верхних дыхательных путей; дети, переболевшие ОРВИ допускались в дошкольное учреждение строго после полного клинического выздоровления со справкой от педиатра».

Также в управлении сообщили, что с 16 января по сегодняшний день в детсаду организованы и проводят все профилактические мероприятия, дезинфекция посуды, игрушек, предметов личной гигиены. Ежедневно в утренние часы врачи детской поликлиники № 1 осматривают детей на наличие кожного шелушения на ладонях для подтверждения стрептококковой инфекции.

Для справки: скарлатина – это инфекционная болезнь, вызванная обычно гемолитическим стрептококком группы А. Проявляется мелкоточечной сыпью, лихорадкой, общей интоксикацией.

Источником распространения инфекции является человек. Это может быть больной скарлатиной, ангиной или стрептококковым фарингитом (особенно опасен такой человек для окружающих в первые дни болезни); также это может быть человек, который выздоровел после перенесенного заболевания, потому что еще некоторое время (до трех недель) он может выделять стрептококки. Кроме того, заразиться можно и от здорового носителя – человека, у которого нет признаков заболевания, но стрептококки группы А живут на слизистой его носоглотки и выделяются в окружающую среду. Таких людей довольно много (до 15 % всего населения).

Больной становится заразным с самого начала заболевания. Длительность заразного периода может колебаться от нескольких дней до нескольких недель.

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