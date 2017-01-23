Учёные нашли в Китае останки гигантской выдры, жившей миллионы лет назад

Фото: chrdk.ru

Американские учёные обнаружили в китайской провинции Юньнань кости одной из крупнейших выдр. Находка была сделана в ходе палеонтологических исследований дна высохшего озера эпохи позднего миоцена (около 6 миллионов лет назад), сообщает ТАСС.

Новый вид ископаемого животного получил название Siamogale melilutra. Огромный череп (21 сантиметр в длину) позволяет предположить, что его обладатель имел вес с полцентнера и размерами восходил к современному волку. Для сравнения – типичные для Евразии речные выдры весят не более 10 кило, бразильские выдры достигают максимум 30 килограммов.

«Уникальность этого открытия заключается в том, что исследователям удалось обнаружить череп, зубы, челюсти и некоторые другие элементы скелета этого животного. Это очень пригодится при изучении систематики, эволюционной истории и функциональной морфологии данного нового вида», – пояснили сотрудники пресс-службы Кливлендского музея естественной истории.

С помощью компьютерной томографии удалось выяснить, что внешне представители обнаруженного вида были скорее похожи на барсука, нежели на современную выдру. В частности, у них была очень мощная челюсть, с помощью которой эти звери разгрызали особо крупных пресноводных моллюсков.

Гигантские выдры Siamogale melilutra принадлежат к древней ветви, которая до сих пор была известна палеонтологам лишь по находкам отдельных зубов в Таиланде. Их обладатели населяли болота, реки и озера около 18 миллионов лет назад. Именно Таиланд дал название роду – Siamogale, а уточнение melilutra указывает на сходство животного с барсуком.

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