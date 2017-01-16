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Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: работа археологов и демография в Приамурье

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: работа археологов и демография в Приамурье

Утром 25 января в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает начальник Амурского управления ЗАГС Наталья Томилова. Ведущие Олег Никитин и Илья Куктырев поговорят с гостьей о демографии и браках в Приамурье.

Днем на «Эхо» придет директор ГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области» Денис Волков. Тема беседы – совместная работа амурских и китайских археологов. Ведущие – Екатерина Кузьмина, Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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