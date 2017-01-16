Команда КВН People после обвинений: нам нужно серьёзнее относиться к смешным вещам

Команда КВН People, которую обвинили в использовании чужих шуток, вернулась в Благовещенск с сочинского фестиваля. Там их и застал скандал, там они и узнали, что амурскую лигу «Союз» лишили официального статуса. В эфире «Простых вопросов» побывали глава лиги Сергей Бурмага и капитан команды Стас Леонов. КВНщики рассказали, почему команды покупают шутки и чем это в итоге им аукнулось.

Амурчане, превратившие юмор в профессию, сообщили: команды КВН, которые работают в телевизионных лигах высокого ранга, действительно работают с авторскими группами. «Это норма. Кто-то покупает не то что шутки, а авторскую группу. Люди работают с командой, всецело ей доверяют. Это профессионалы, они готовят к игре. Только с помощью таких кураторов, авторов, можно дальше продвигаться», – рассказали КВНщики.

Работа с авторами – недешёвое удовольствие. «Мало того что нужно оплатить работу автора – цена на это в сутки варьируется от 7 тысяч рублей, сумма может доходить до 250 тысяч за 4 дня. Если хотите автора привезти, нужно разместить в гостиницу, кормить и т. д. Достаточно высокие цены. Мы идём на такой риск, практикуем, делаем это не первый год. И это нормально, иначе не было бы результата. Другой вопрос, что не всегда люди-авторы честны к команде. То есть иногда выдают своё не за своё», – поделился глава амурской лиги «Союз» Сергей Бурмага.

«У нас получилось так. Мы проснулись рано утром в Сочи за два дня до кубка и узнали о скандале вокруг команды. Если честно, мы ошарашены были. В тот же день собрались быстро и восстановили хронологию, как так вышло. Открыли ноутбук, отсмотрели шутки. Понять, кто нам их дал, с кем мы работали, не смогли – мы работали с несколькими авторами. И на кого-то указать мы тоже не имеем права. Уж лучше пускай это будет на нас», – рассказали в эфире «Простых вопросов» КВНщики.

«У нас есть свои намётки, но называть кого-то конкретно не будем. Мы сами виноваты, нужно подходить более серьёзно к смешным вещам. Да, мы хотим добиться определённых результатов. Есть некая версия – что мы украли шутки. Люди добрые, ну как, зачем мы бы их воровали, семь лет шли к тому… И чтобы вот именно в финале мы бы взяли и украли шутки с эфира, с одной игры! Дело в том, что эти шутки уже показаны зрителю. Насколько мы должны быть наглыми, чтобы пойти к редакторской группе, которая эту лигу редактировала два года назад, и эти же шутки также просунуть?!» – говорит Сергей Бурмага.

Как сказал руководитель, «когда работаешь с автором, он же для тебя кажется богом, это серьёзные люди, ты им заглядываешь в рот. В последнее время мы работаем с авторами, которые являются топовыми».

«С командами, чьи шутки мы, как оказалось, использовали, мы пообщались, рассказали всю ситуацию, они вошли в положение. Конфликт исчерпал себя. Шутки остаются за этими командами», – сказал капитан команды People Стас Леонов.

Разбор полётов по ситуации был и на уровне руководства АМиК. «Конфликт исчерпан, но сам скандал продолжается. Некоторые хотят жертв, зрелищ, хлеба, вот этого всего», – сказал Сергей Бурмага.

По словам капитана People, у команды, несмотря на всё, настроение боевое, и работа продолжится.

Лигу «Союз» на прошлой неделе лишили официального статуса. Исключение не связано со скандалом вокруг команды, говорят амурчане. Использовать бренд КВН разрешат. «Два года назад мы получили официальный статус. Это было тогда нововведение АМиКа – разнообразить КВН новыми региональными лигами. Мы удачно попали, два года назад у меня была команда "Азбука", которая прошла в Премьер-лигу. Это послужило большим поводом сделать официальную лигу, дали статус. Ситуация какая в течение двух лет: мы очень далеко живём от сочинского фестиваля, и, чтобы свозить туда команду, нужно 400-500 тысяч. Региональные лиги на Западе за такие деньги могут свозить 10 команд. Мы привозим одну. В КВН балльная система. Каждый год лиги отчитываются, сколько команд привезли – чем больше, тем выше рейтинг. Я привёз одну. Она получила повышенный рейтинг, но нам не хватает баллов, чтобы быть в официальной лиге. Если три года назад я привозил шесть команд из Амурской области и они все получили баллы, дали статус. Два года мы работали достойно, но привезли только две команды», – поделился Сергей Бурмага.

В лиге надеются на улучшение физической ситуации, на гранты и программы на развитие движения и на то, что амурская лига сможет достойно представить не одну команду, а с десяток и вернуть себе статус официальной.

По результатам сочинского фестиваля команда People прошла в одну из телевизионных лиг – в Международную, которая пройдёт в Минске.

Программа с Сергеем Бурмагой и Стасом Леоновым выйдет в эфир Альфа-канала в среду, 25 января, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут опубликованы на сайте Амур.инфо в соответствующем разделе.

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