Губернатор подарил «буханку» зейскому «Боевому братству»

Губернатор Амурской области вручил машину УАЗ ветеранской организации «Боевое братство» из города Зеи. Автомобиль, называемый в народе «буханкой», Александр Козлов сам пригнал к областному дому народного творчества. Там его ждал председатель зейской организации Владимир Кириенков.

Год назад – при личной встрече – Владимир Кириенков попросил у Александра Козлова автомобиль УАЗ для местного отделения Всероссийской организации «Боевое братство». К тому же сейчас в Зее ведется работа над созданием военно-патриотического куба «Комбат», где будут обучать парашютному, снайперскому и саперному делу, строевой и физической подготовке.

«У нас самый непроходимый район со всей области, сами понимаете. И кроме как на уазиках не проехать. Вертолет же я не могу попросить! Это нереально. Вот в такой уазик мы не два ветерана посадим, а семь. И они могут спокойно поехать на встречи с детьми по районам, по школам. И те увидят не двух человек, а много. Губернатор сказал, что я настойчивый. Надеюсь, я буду еще настойчивее. Может, еще что-нибудь попрошу, не знаю», – сказал Владимир Кириенков.

Владимир Кириенков является ветераном боевых действий в Чечне. Он – председатель отделения «Боевого братства» в Зейском районе. Под его руководством в Зее был создан музей об участниках локальных войн, а сейчас ветераны работают над созданием военно-патриотического клуба «Комбат». Подбирают преподавателей по парашютному, снайперскому и саперному делу, строевой и физической подготовке.

Автомобиль ветеранам подарили в рамках празднования 90-летия российского ДОСААФ – Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Праздничное мероприятие прошло в бывшем Доме офицеров, а ныне областном Доме народного творчества. Амурская область каждый год получает гособоронзаказ. Молодых людей готовят к армии, недавно добавилась новая специальность – обучение десантному делу. В амурском отделении ДОСААФ трудятся более 280 человек, на территории области работают 29 патриотических клубов.

«Наше региональное отделение из 82 в России занимает 6 место. Благовещенская школа из более чем 500 школ по России занимает первое место. Образцовых школ по стране всего 11, и одна из них наша, свободненская», – рассказал председатель амурского отделения ДОСААФ России Александр Боржко.

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#Зея #транспорт

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