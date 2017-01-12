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Губернатор подарил «буханку» зейскому «Боевому братству»

Губернатор подарил «буханку» зейскому «Боевому братству»

Губернатор Амурской области вручил машину УАЗ ветеранской организации «Боевое братство» из города Зеи. Автомобиль, называемый в народе «буханкой», Александр Козлов сам пригнал к областному дому народного творчества. Там его ждал председатель зейской организации Владимир Кириенков.

Год назад – при личной встрече – Владимир Кириенков попросил у Александра Козлова автомобиль УАЗ для местного отделения Всероссийской организации «Боевое братство». К тому же сейчас в Зее ведется работа над созданием военно-патриотического куба «Комбат», где будут обучать парашютному, снайперскому и саперному делу, строевой и физической подготовке.

«У нас самый непроходимый район со всей области, сами понимаете. И кроме как на уазиках не проехать. Вертолет же я не могу попросить! Это нереально. Вот в такой уазик мы не два ветерана посадим, а семь. И они могут спокойно поехать на встречи с детьми по районам, по школам. И те увидят не двух человек, а много. Губернатор сказал, что я настойчивый. Надеюсь, я буду еще настойчивее. Может, еще что-нибудь попрошу, не знаю», – сказал Владимир Кириенков.

Владимир Кириенков является ветераном боевых действий в Чечне. Он – председатель отделения «Боевого братства» в Зейском районе. Под его руководством в Зее был создан музей об участниках локальных войн, а сейчас ветераны работают над созданием военно-патриотического клуба «Комбат». Подбирают преподавателей по парашютному, снайперскому и саперному делу, строевой и физической подготовке.

Автомобиль ветеранам подарили в рамках празднования 90-летия российского ДОСААФ – Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Праздничное мероприятие прошло в бывшем Доме офицеров, а ныне областном Доме народного творчества. Амурская область каждый год получает гособоронзаказ. Молодых людей готовят к армии, недавно добавилась новая специальность – обучение десантному делу. В амурском отделении ДОСААФ трудятся более 280 человек, на территории области работают 29 патриотических клубов.

«Наше региональное отделение из 82 в России занимает 6 место. Благовещенская школа из более чем 500 школ по России занимает первое место. Образцовых школ по стране всего 11, и одна из них наша, свободненская», – рассказал председатель амурского отделения ДОСААФ России Александр Боржко.

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#Зея #транспорт

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Gangstarr

    Gangstarr
    54 минуты назад

    А че, ленд крузер 200 слабо было подарить?

  • Алекс К

    Алекс К
    53 минуты назад

    С каких средств такие подарки?

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    42 минуты назад

    Просто молодец, от барского плеча подарок. Крузаки 200 не всем по плечу.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    26 минут назад

    Gangstarr

    А че, ленд крузер 200 слабо было подарить?



    А чо они там Лукианы штоле, чтобы им туда крузаки дарить?

  • ё

    ё
    18 минут назад

    Сергей Труш

    Gangstarr

    А че, ленд крузер 200 слабо было подарить?



    А чо они там Лукианы штоле, чтобы им туда крузаки дарить?



    Нееее.

    В Лукашку я даже за крузак уверовать не смог бы.

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    16 минут назад

    Алекс К

    С каких средств такие подарки?



    Из внебюджетных конечно!

  • alexalg

    alexalg
    16 минут назад

    КрасавчиГ ,если не затруднит подари Дед садам мыльно-рыльные принадлежности ,и тетрадок подкинь,.

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    15 минут назад

    Gangstarr

    А че, ленд крузер 200 слабо было подарить?



    Харя у боевых братков не треснет от ЛК 200

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    14 минут назад

    в народе не "буханкой", а "бухалкой" кличут

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    11 минут назад

    а боевое братство, вроде как половое братство, смешно конечно, но слышал от некоторых, у ващевоза надобно спросить, говорят он в курсе

  • СаняCh

    СаняCh
    9 минут назад

    То, что Благовещенская школа первая в России вызывает глубокое уважение! Боржко молодец

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 минут назад

    ё

    Сергей Труш

    Gangstarr

    А че, ленд крузер 200 слабо было подарить?



    А чо они там Лукианы штоле, чтобы им туда крузаки дарить?



    Нееее.

    В Лукашку я даже за крузак уверовать не смог бы.



    Однако ж два питерских чиновника уверовали.. подарили крузер.

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