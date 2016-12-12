Жители Ставрополья двое суток пили воду из резервуара с трупами

Фото: by24.org

В Ставропольском крае целый район в течение двух суток получал воду из резервуара с трупами, попавшими туда в дни крещенских купаний. Об этом, со ссылкой на региональное издание «Блокнот Ставрополь», сообщает «Московский комсомолец».

Как пояснил источник местного издания, тела погибших мужчин обнаружили после того, как вечером 19 января в многоквартирные дома перестала поступать вода. После этого специалисты осмотрели резервуар и сделали шокирующую находку.

По предварительной версии следствия, в ночь крещенских купаний один из сотрудников «Ставропольводоканал» решил использовать ёмкость в качестве проруби, но не рассчитал своих сил и начал тонуть. Его коллега, увидев, что товарищу грозит беда, бросился на выручку, но также не справился с пребыванием в ледяной воде.

Таким образом, отметил источник издания, оказалось, что в течение двух суток в резервуаре с питьевой водой, в дальнейшем распространяющейся по Предгорному району края, находились два трупа.

В самом «Ставропольводоканале» заявили, что вода из резервуара не используется для подачи населению, однако цели, на которые она идёт, сообщить не смогли. При этом инцидент получил широкую огласку и в настоящее время активно обсуждается интернет-пользователями.

По данным портала By24.org, «нехорошей» питьевой водой из резервуара питалась водопроводная сеть не только посёлка Предгорный, но и несколько сёл Предгорного района, железнодорожная станция Ессентукская и город Ясная Поляна. Пока никто из их жителей за помощью к медикам не обращался. Специалисты считают, что повезло людям исключительно благодаря холодной погоде: температура воды в резервуаре была лишь чуть выше нуля, из-за чего тела за три дня не успели достаточно разложиться, чтобы выделить значительное количество трупного яда.

Следственные органы ведут проверку случившегося.

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#происшествия

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