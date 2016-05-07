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В прокуратуре Амурской области рассказали о контроле за долевым строительством

24 января в Благовещенске прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры Амурской области по итогам работы за 2016 год. На нем присутствовал и губернатор Приамурья, который отметил важность плотного взаимодействия исполнительной власти с прокуратурой. Так, в результате совместных мер сдан в эксплуатацию дом в 162-м квартале города застройщика СК «Городок».

Работа в наведении законности в долевом строительстве обязательно будет продолжена, заявил губернатор. И, кроме того, призвал сотрудников надзорного органа обратить внимание на соблюдение закона в сфере землепользования, что особенно актуально в связи с реализацией государственной программы по предоставлению дальневосточного гектара.

Как сообщил в докладе прокурор области Руслан Медведев, судами в ушедшем году было удовлетворено 11 тысяч исков, поданных прокуратурами на сумму более 420 миллионов рублей.

На особом контроле была и остается ситуация со своевременной выплатой заработной платы. Сумма задолженности по зарплате, погашенной за 2016 год на 112 предприятиях, составила свыше 1,2 миллиарда рублей (в 2015 году – около 500 миллионов), сообщает областное правительство.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    57 минут назад

    Если у предприятия официально нет денег и имущества, то даже особый контроль работникам не поможет добиться зарплаты.

  • СаняCh

    СаняCh
    8 минут назад

    После случая с СК "Городок" за застройщиков взялись жестко. Здорово

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