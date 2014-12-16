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Лучшие видеоролики благовещенцев будут транслировать на площади Ленина

Лучшие видеоролики благовещенцев будут транслировать на площади Ленина
Фото: LoveOpium

В Благовещенске стартовала акция «Огни ночного Благовещенска». Она продлится до 25 февраля. По итогам выберут лучший видеоролик с видами ночного города. Победителя ждет ценный приз. Кроме того, лучшие видео покажут на большом экране на площади Ленина.

«Зимний Благовещенск с его праздничной иллюминацией часто попадает в объективы фотокамер. Нам бы очень хотелось, чтобы красота и особое настроение нашего города отразились и в видеороликах, которые можно будет показывать людям из других городов и стран, делиться ими в социальных сетях. Лучшие видеоролики мы будем транслировать на большом экране площади имени Ленина и использовать при проведении городских мероприятий», – рассказал заместитель мэра Благовещенска Олег Косолапов.

Участвовать в конкурсе могут как профессиональные видеографы, так и любители. Видеоролики или ссылки на видео необходимо до 24 февраля отправить по электронному адресу: press-admblag@mail.ru. Также в видео необходимо указать фамилию и имя автора (или группы авторов) и сделать в титрах к видео надпись «Благовещенск–2017». А в тексте письма нужно указать номер телефона автора, чтобы организаторы акции в случае победы смогли сообщить о вручении приза.

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#конкурсы

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