Заявки на участие в «Лыжне России» в Благовещенске принимают с 8 февраля

11 февраля в районе второго Владимировского озера пройдет традиционная лыжная гонка «Лыжня России–2017». Благовещенцы смогут активно отдохнуть не только на лыжах, но и покататься на коньках на катке. Желающим предложат горячую еду из полевой кухни, чай и пирожки.

В рамках проведения 11-й «Лыжни России» состоятся традиционные забеги на лыжах среди различных групп населения. Помимо лыжной трассы, на территории проведения мероприятия для детей будут проведены игровые площадки, а также организован каток. Кроме того, определят стоянки для транспорта, установят теплые палатки.

Заявки на участие принимаются с 8 по 10 февраля с 10:00 до 18:00 часов по адресу: улица Ленина, 97 (конференц-зал управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска). Подать заявку можно будет и перед стартом 11 февраля 2017 года с 9:00 до 11:30 часов на месте проведения гонки. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 377-200, 99-17-66.

Парад открытия пройдет в 11:45, а ровно в 12 часов будут даны старты по дистанциям. Через полтора часа, в 13:30 состоится церемония закрытия.

Победители получат кубки, медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта РФ, управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска, а также памятные подарки от спонсоров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 104

#спорт

распечатать