СМИ: в Хэйлунцзян у границы с Россией разместили ядерные ракеты

Фото: loft36.de

Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 «Дунфэн-41» в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Об этом во вторник сообщила газета Global Times, пишет ТАСС.

По данным СМИ, Народно-освободительная армия Китая разместит в общей сложности три бригады с ракетами «Дунфэн-41». Помимо Хэйлунцзян, одно из подразделений уже находится в центральной провинции Хэнань, другое – в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая.

Фотографии ракетных комплексов опубликовали в китайском сегменте Интернета. Но во всемирном доступе снимки пока не появились.

«Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, поступившая в войска, и что она была размещена в северо-восточном Китае», – сказано в издании. Как отмечает Global Times, некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа.

Как указывает издание, «США не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР», а многие высокопоставленные американские военные «высокомерно выражали своё намерение поиграть мускулами. Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силён, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его».

«Образ Китая с или без DF-41 отличен в глазах внешнего мира. В этом заключается значение DF-41», – отмечает газета. «Ракетный комплекс не приведёт к появлению "Теории китайской угрозы", а лишь усилит авторитет Народно-освободительной армии Китая», – резюмирует Global Times.

Трёхступенчатая твердотопливная МБР DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тысяч километров.

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