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Сегодня, 14:13 16

СМИ: в Хэйлунцзян у границы с Россией разместили ядерные ракеты

СМИ: в Хэйлунцзян у границы с Россией разместили ядерные ракеты
Фото: loft36.de

Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 «Дунфэн-41» в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. Об этом во вторник сообщила газета Global Times, пишет ТАСС.

По данным СМИ, Народно-освободительная армия Китая разместит в общей сложности три бригады с ракетами «Дунфэн-41». Помимо Хэйлунцзян, одно из подразделений уже находится в центральной провинции Хэнань, другое – в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая.

Фотографии ракетных комплексов опубликовали в китайском сегменте Интернета. Но во всемирном доступе снимки пока не появились.

«Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, поступившая в войска, и что она была размещена в северо-восточном Китае», – сказано в издании. Как отмечает Global Times, некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с инаугурацией президента США Дональда Трампа.

Как указывает издание, «США не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР», а многие высокопоставленные американские военные «высокомерно выражали своё намерение поиграть мускулами. Ядерный потенциал Китая должен быть настолько силён, чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах и чтобы Китай мог ударить в ответ тем войскам, которые провоцируют его».

«Образ Китая с или без DF-41 отличен в глазах внешнего мира. В этом заключается значение DF-41», – отмечает газета. «Ракетный комплекс не приведёт к появлению "Теории китайской угрозы", а лишь усилит авторитет Народно-освободительной армии Китая», – резюмирует Global Times.

Трёхступенчатая твердотопливная МБР DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тысяч километров.

Просмотров всего: 2000

#военные #Китай

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Акционер2016

    Акционер2016
    2 часа назад

    мы фсе умрём

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    2 часа назад

    бля!

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    2 часа назад

    кто мы?

    ракеты класса МБР никакой олень, у границ с государством, с которым решил повоевать, ставить не будет, т.к. самая уязвимая позиция таких ракет - при старте и наборе высоты.

    спите спокойно.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Ослы (имя нам - Легион)

    кто мы?

    ракеты класса МБР никакой олень, у границ с государством, с которым решил повоевать, ставить не будет, т.к. самая уязвимая позиция таких ракет - при старте и наборе высоты.

    спите спокойно.



    Ну хоть один адекватный нашелся

  • йошкин кит

    йошкин кит
    2 часа назад

    Специально под ПРО РФ ставят, хитрые китайцы

  • Kasik

    Kasik
    2 часа назад

    Дружба крепнет! Спите спаокйоно!

  • ё

    ё
    1 час назад

    Ослы (имя нам - Легион)кто мы?

    ракеты класса МБР никакой олень, у границ с государством, с которым решил повоевать, ставить не будет, т.к. самая уязвимая позиция таких ракет - при старте и наборе высоты.

    спите спокойно.


    Более того. Если амеры с китами б ться начнут , в РФ попытается в сторонке остаться не получится. Нанеся удар по ракетам стоящим на границе не зацепить соседа не реально. А это уже ещё один противник на голову пиндосов.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    ё

    Ослы (имя нам - Легион)

    кто мы?

    ракеты класса МБР никакой олень, у границ с государством, с которым решил повоевать, ставить не будет, т.к. самая уязвимая позиция таких ракет - при старте и наборе высоты.

    спите спокойно.



    Более того. Если амеры с китами б ться начнут , в РФ попытается в сторонке остаться не получится. Нанеся удар по ракетам стоящим на границе не зацепить соседа не реально. А это уже ещё один противник на голову пиндосов.


    а в Зее как раз РЛС строят

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Nabivachev

    ё

    Ослы (имя нам - Легион)

    кто мы?

    ракеты класса МБР никакой олень, у границ с государством, с которым решил повоевать, ставить не будет, т.к. самая уязвимая позиция таких ракет - при старте и наборе высоты.

    спите спокойно.



    Более того. Если амеры с китами б ться начнут , в РФ попытается в сторонке остаться не получится. Нанеся удар по ракетам стоящим на границе не зацепить соседа не реально. А это уже ещё один противник на голову пиндосов.


    а в Зее как раз РЛС строят



    тока в Зее? ...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Вспомнилось: лишь бы не было войны.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    а вот интересно , АИ не привлекут за разжигание межнациональной розни )) ?

  • СВС

    СВС
    46 минут назад

    они сами кого угодно привлекут. Мирного всем неба над головой!

  • амурские волны

    амурские волны
    26 минут назад

    на приграничных территориях с Россией В КНР проживает уже почти 150 миллионов человек. А на всём Дальнем Востоке в России 6 миллионов человек. Землю обрабатывать некому! Мужики в деревнях спились почти! Охранять некому. Все знают, что сейчас у нас с Армией. Правительство сдаёт Дальний давно. Неужели непонятно???!!!

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    22 минуты назад

    ё

    Ослы (имя нам - Легион)

    кто мы?

    ракеты класса МБР никакой олень, у границ с государством, с которым решил повоевать, ставить не будет, т.к. самая уязвимая позиция таких ракет - при старте и наборе высоты.

    спите спокойно.



    Более того. Если амеры с китами б ться начнут , в РФ попытается в сторонке остаться не получится. Нанеся удар по ракетам стоящим на границе не зацепить соседа не реально. А это уже ещё один противник на голову пиндосов.


    Что интересно наши даже сожаления или обеспокоенности на уровне МИД китайцам не выразят.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    20 минут назад

    Ослы (имя нам - Легион)

    кто мы?

    ракеты класса МБР никакой олень, у границ с государством, с которым решил повоевать, ставить не будет, т.к. самая уязвимая позиция таких ракет - при старте и наборе высоты.

    спите спокойно.



    К тому моменту китайская армия будет рассматривать Красноярск в бинокли.

  • ё

    ё
    16 минут назад

    КВЖД наса а не васа

    ё

    Ослы (имя нам - Легион)

    кто мы?

    ракеты класса МБР никакой олень, у границ с государством, с которым решил повоевать, ставить не будет, т.к. самая уязвимая позиция таких ракет - при старте и наборе высоты.

    спите спокойно.



    Более того. Если амеры с китами б ться начнут , в РФ попытается в сторонке остаться не получится. Нанеся удар по ракетам стоящим на границе не зацепить соседа не реально. А это уже ещё один противник на голову пиндосов.


    Что интересно наши даже сожаления или обеспокоенности на уровне МИД китайцам не выразят.



    Обидно за ДВ, но ваши слова очень похожи на самый точный прогноз развития событий по данной ситуации.

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