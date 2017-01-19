Фото крысы, сидящей на хлебе в супермаркете, вызвало шок у жителей Приморья

Фото: deita.ru

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю выступило с официальным комментарием антисанитарной ситуации, сложившейся в одном из супермаркетов Владивостока, где покупатели сфотографировали крысу, спокойно восседающую на буханках хлеба. Об этом пишет ИА «Дейта».

11января в адрес управления Роспотребнадзора по региону было направлено обращение информагентства с информацией о том, что во владивостокском супермаркете «Фреш 25» потребителями была замечена крыса, сидящая прямо на прилавке с хлебом. Фотография при этом прилагалась.

«Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю была организована проверка эффективности дератизационных мероприятий в данном магазине. В ходе проверки подтверждён факт ненадлежащего проведения дератизации», – говорится в сообщении ведомства.

По результатам административного расследования в отношении дирекции торгового предприятия составлены протоколы об административном правонарушении. В данном случае закон предусматривает штраф (1-2 тысячи рублей для должностных лиц и 10-20 тысяч для юридических лиц), либо приостановление работы предприятия на срок до 90 суток.

«Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю также приняло решение обратиться в суд для защиты прав неопределённого круга потребителей», – говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, наиболее распространёнными и опасными заболеваниями, которыми может заразиться человек от крыс, являются псевдотуберкулёз и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

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