В Амурской области возникла спортивная организация рыболовов

Фото: tvlesnoy.ru

В Приамурье начала работу областная организация рыболовного спорта. Она уже стала частью всероссийской спортивной федерации и проходит аккредитацию. До этого амурчане в течение трех лет проводили рыболовные соревнования, но на любительском уровне. Теперь они могут получать спортивные разряды и участвовать в официальных соревнованиях.

РСОО «Амурская областная организация рыболовного спорта» внесена в Единый госреестр юридических лиц 17 января 2017 года. Это третья региональная организация на Дальнем Востоке: приморцы организовались уже несколько лет назад, а хабаровчане – в прошлом году.

«Провели мы общее собрание, приняли решение, а затем два месяца проходили все инстанции, – рассказал корреспонденту президент организации Андрей Фуров. – Пять раз пришлось переписывать документацию».

Теперь, по словам руководителя, амурские спортсмены могут официально регистрировать свои спортивные результаты, а также получать спортивные разряды и звания. Кроме того, организация получает право обучать своих категорийных судей.

Областная организация собрала вокруг себя около 30 спортсменов из областного центра и близлежащих сел, поселков и городов. Самый дальний член организации живет в Углегорске. Андрей Фуров сообщил, что как раз сейчас всех желающих заняться рыболовным спортом приглашают вступить в ряды организации, участвовать в соревнованиях. Подробности можно узнать по телефону 46-46-70.

В 2017 году рыболовы-спортсмены проведут несколько этапов открытого чемпионата Благовещенска. Две лучшие команды примут участие в дальневосточном Кубке, который состоится осенью 2017 года.

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#животные #спорт

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