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Чаще всего в Благовещенске угоняют машины в микрорайоне

Чаще всего в Благовещенске угоняют машины в микрорайоне
Фото: blamper.ru

В 2016 году 63 автомобилиста в столице Амурской области лишились автомобиля из-за угонов. Полицейские нашли и вернули 49 транспортных средств. По данным специалистов, наибольшее количество угонов зарегистрировано в районах улиц Студенческой и Воронкова, Игнатьевского шоссе.

Как правило, угоны совершаются в тёмное время, с полуночи до 6 утра. В отделе ГИБДД по Благовещенску отмечают, что каждый год угонщики автомобилей становятся всё изобретательнее и профессиональнее. Современные технологии защиты автомобиля от кражи развиваются вместе с технологиями, которые призваны отключать сигнализацию в машинах. Бывают случаи, когда нечистые на руку люди пользуются беспечностью владельцев и похищают транспортное средство.

Так, в декабре 2016 года в Благовещенске женщина-водитель ненадолго покинула автомобиль, при этом оставила его открытым, а ключи – в замке зажигания. Автовор похитил автомобиль, при этом в салоне находились два ребёнка. Но далеко уехать ему не удалось, злоумышленник совершил ДТП и скрылся. Вскоре его личность была установлена. За оставление места ДТП и управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, мужчина был привлечён к административной ответственности. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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#ДТП #транспорт

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