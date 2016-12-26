Наследникам в Приамурье выплатили 35 миллионов рублей в 2016 году

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Пенсионный фонд в прошлом году выплатил 35 миллионов пенсионных накоплений наследникам умерших граждан. Ещё 68 миллионов хранятся на счетах жителей Амурской области, умерших в 2002 году и позже. Их также могут получить правопреемники.

Всего в 2016 году выплату средств пенсионных накоплений умерших родственников получил 1 191 житель Приамурья. Сумма выплат составила 34,7 миллиона рублей. Самый большой размер выплаты составил 306 тысяч рублей.

Условие выплаты накоплений – умерший был не ранее 1953 года рождения для мужчин и 1957 года рождения для женщин, и не успел выйти на пенсию. Если он участвовал ещё и в программе софинансирования пенсионных накоплений, то его правопреемникам выплачиваются как его дополнительные взносы, так и прибавка государства. Выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц.

Обращаться за выплатой в Пенсионный фонд следует в случае, если пенсионные накопления умершего родственника находились именно там. Если накопительная часть пенсии находилась в негосударственном пенсионном фонде, правопреемники должны обратиться именно в эту организацию, а не в Пенсионный фонд.

За выплатой важно обратиться до истечения шести месяцев со дня смерти, иначе право придётся восстанавливать через суд. Впрочем, это процедура не сложная. Размеры выплат могут быть от нескольких десятков рублей до нескольких сотен тысяч рублей. Чем больше были стаж и заработок, тем больше накопления.

Правопреемник (родственник) умершего должен предоставить свой паспорт; документ, подтверждающий родственные отношения с умершим (свидетельство о рождении, о браке или др.); свидетельство о смерти; страховое свидетельство умершего (при наличии).

В заявлении также нужно указать, каким способом гражданин хотел бы получить накопления: почтовым переводом или на свой расчётный счет в банке.

Спустя 6 месяцев принимается решение и при наличии средств производится выплата.

«Правопреемник может и не быть родственником умершего. Такое возможно, если человек при жизни написал заявление в пользу конкретного лица или нескольких людей, определив долю каждого. Если же гражданин не подал такого заявления, то правопреемники определяются в соответствии с нормами законодательства. Правопреемники первой очереди – это дети, в том числе усыновленные, супруги и родители. Если такие отсутствуют, то пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам второй очереди – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам», – сообщили в пресс-службе амурского отделения Пенсионного фонда РФ по Амурской области.

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#жизнь

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