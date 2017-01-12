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Сегодня, 13:27 12

В Свободном ищут имя первому бассейну

В Свободном ищут имя первому бассейну
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В городе Свободном объявили творческий конкурс на лучшее наименование первого и единственного бассейна. Он стартует 25 января и завершится 15 февраля. Принять участие могут все желающие амурчане, в том числе и авторские коллективы.

Победитель получит диплом, а также абонемент на полугодовое посещение бассейна, пишет gzt-sv.ru. Разработки принимают до 12 февраля. Подробную информацию можно узнать на сайте администрации города.

Конкурсные работы должны включать в себя наименование плавательного бассейна. Комиссия оценит уникальность и оригинальность наименования, творческий подход, лаконичность названия и соответствие культурным и эстетическим нормам.

Свободненский спортивный комплекс с бассейном готовится к началу работы. Объект строили не один год, одной из главных проблем было недофинансирование. Стройку удалось завершить благодаря договорённости с «Газпромом». Общая стоимость объекта составляет более 300 миллионов рублей, 80 миллионов из которых были предоставлены газовой компанией.

По словам мэра Свободного Роберта Каминского, открытие комплекса назначено на февраль. Объект построили у центрального стадиона города.

Просмотров всего: 351

#Свободный #спорт

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    3 часа назад

    Увековечить имя нашего губернатора!!!

  • Lassie

    Lassie
    3 часа назад

    удален

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    2 часа назад

    "ИМЕНИ РОБЕРТА"

  • Алекс К

    Алекс К
    2 часа назад

    Свопебас! Классное название

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    Freedom

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    "имени Козлова" или "Бодрячок"

  • Lassie

    Lassie
    2 часа назад

    4.2

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Флудоботы в работе, может на Альбину начать список вести...

  • старатель

    старатель
    2 часа назад

    ТРАМП

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Свободное плавание.

  • starco

    starco
    6 минут назад

    Интересно, а вода в нём будет такая же ржавая, как и во всем городе?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    49 секунд назад

    starco

    Интересно, а вода в нём будет такая же ржавая, как и во всем городе?



    а воды в нем не будет - денег нет на воду

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