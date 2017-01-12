В Свободном ищут имя первому бассейну

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В городе Свободном объявили творческий конкурс на лучшее наименование первого и единственного бассейна. Он стартует 25 января и завершится 15 февраля. Принять участие могут все желающие амурчане, в том числе и авторские коллективы.

Победитель получит диплом, а также абонемент на полугодовое посещение бассейна, пишет gzt-sv.ru. Разработки принимают до 12 февраля. Подробную информацию можно узнать на сайте администрации города.

Конкурсные работы должны включать в себя наименование плавательного бассейна. Комиссия оценит уникальность и оригинальность наименования, творческий подход, лаконичность названия и соответствие культурным и эстетическим нормам.

Свободненский спортивный комплекс с бассейном готовится к началу работы. Объект строили не один год, одной из главных проблем было недофинансирование. Стройку удалось завершить благодаря договорённости с «Газпромом». Общая стоимость объекта составляет более 300 миллионов рублей, 80 миллионов из которых были предоставлены газовой компанией.

По словам мэра Свободного Роберта Каминского, открытие комплекса назначено на февраль. Объект построили у центрального стадиона города.

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#Свободный #спорт

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