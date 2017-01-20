Онкологи: 45 % мужчин в США заражены опасным вирусом

Фото: diagnozlab.com

Практически половина мужского населения США заражена одним из типов вируса папилломы человека (ВПЧ). По словам онкологов, речь идёт о 45 % мужчин-американцев. Результатами своего исследования специалисты поделились на страницах журнала JAMA Oncology, передаёт «Газета.ру».

У мужчин ВПЧ редко вызывает какие-то симптомы и может проходить сам по себе. Однако исследование показало, что 25 % представителей сильного пола в стране могут быть носителями типов вируса папилломы человека, вызывающих рак. При этом вакцинированы от данного вируса только 10,7 % мужчин. Данные основаны на обследовании репрезентативной выборки 1 868 человек.

Учитывая, что ВПЧ передаётся половым путем, мужчины-носители подвергают риску заражения своих партнёрш, что повышает риск развития рака и у них. К примеру, рак шейки матки в 91 % случаев вызван ВПЧ. У мужчин этот вирус ответственен за рак полового члена в 63 % случаев, рак заднего прохода – в 91 % и рак горла в 72 % случаев. Как отмечают учёные, наиболее низкие показатели заражения у мужчин 18-22 лет, которые были вакцинированы от ВПЧ в 11-12 летнем возрасте.

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