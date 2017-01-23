«Союзмультфильм» планирует снять сериал о Малыше и Карлсоне

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Киностудия «Союзмультфильм» ведёт переговоры с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен о продолжении знаменитых советских мультиков про Малыша и Карлсона. Возможно, речь идёт о целом сериале про летающего человечка с моторчиком, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«Переговоры ведутся, они начались ещё в 2013 году. Инициатива совместная, поскольку всеми любимый у нас персонаж получил должную оценку со стороны наследников знаменитой сказочницы, и они предложили развить историю о Малыше, а студия пошла навстречу. Как в любом совместном проекте есть много юридических тонкостей, и они требуют разрешения. Кроме того не определён конечный формат совместного проекта – мы предлагаем постановку сериала», – цитирует пресс-служба продюсера студии Николая Маковского.

Сказочная история «Малыш и Карлсон» была экранизирована советскими мультипликаторами в 1968 году, а в 1970 году вышло в свет продолжение «Карлсон вернулся». Мультфильмы режиссёра Бориса Степанцева имели большой успех. Роли в них озвучили Клара Румянова (Малыш), Василий Ливанов (Карлсон), Валентина Леонтьева (мама Малыша), Фаина Раневская (фрекен Бок).

«Карлсон целиком и полностью моё изобразительное решение. Передо мной был только текст и больше ничего. Как и во всех остальных случаях, я сделал раскадровку фильма, нарисовал персонажей, а потом сдал свою работу творческой группе. Её приняли и приступили к съёмкам», – вспоминал режиссёр Степанцев.

«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» (1955), «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (1962), «Карлсон, который живёт на крыше, проказничает опять» (1968) – трилогия шведской писательницы Астрид Линдгрен. В России эти истории стали популярны благодаря переводу, сделанному Лилианной Лунгиной.

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