Местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 25 января

Фото: sfm.md

25 января в некоторых районах Амурской области пройдет снег – осадки ожидают днем по северо-западу региона. Также синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью в отдельных районах появится туман.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами – 6-11 метров в секунду. Температура ночью по югу опустится до минус 21-26 градусов, местами – до 31-36, по северу ожидается минус 31-36 градусов, местами 21-26 градусов мороза. Днем термометр покажет 10-15 градусов, в некоторых районах – 20-25 градусов ниже нуля.

В Благовещенске 25 января будет переменно облачно, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит 21-23 градуса мороза, днем – 10-12 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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