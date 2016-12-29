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В Благовещенске разбирают главную елку на площади

В Благовещенске разбирают главную елку на площади

Во вторник утром, 24 января, на площади Ленина в Благовещенске начали разбирать главную елку города. Первым делом работники «Горсвета» сняли иллюминацию, а затем силами ГСТК начали демонтаж самой елки. В городской администрации пояснили, что елку уберут в течение одного дня. Снежный городок простоит до середины февраля, точная дата будет зависеть от погоды.

Замдиректора подразделения ГСТК по санитарной очистке города Наталья Бурмантова пояснила, что на демонтаже трудятся семь сотрудников ГСТК, работает одна вышка. Елку разбирают снизу вверх. Вышка приподнимает над землей каркас, и рабочие разбирают нижний ярус.

ИА «Амур.инфо» сообщало, что 8 января елка на площади загорелась. По словам пожарных, причиной случившегося стало короткое замыкание в гирлянде. Возгорание удалось вовремя ликвидировать. Наталья Бурмантова сообщила, что елка не пострадала, ремонтировать ее не требуется.

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#ЖКХ #праздники

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Комментарии
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  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    36 минут назад

    А зачем так рано, ну и пусть бы стояла до Масленицы, красиво.

  • mihailfedorov17

    mihailfedorov17
    22 минуты назад

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